Od stycznia do kwietnia, jak wynika z danych GUS , wyprodukowano w Polsce 362 tys. t cukru. To o niemal 97 proc. więcej niż przed rokiem, choć ubiegły rok też był pod tym względem udany, bo wyprodukowano 2,151 mln t cukru, o 8 proc. więcej niż w 2020 r. Mimo rosnącej podaży cena surowca ciągle idzie w górę. - Prognozujemy, że jesienią ceny hurtowe zanotują kolejną, 20-proc. podwyżkę w stosunku do obecnego poziomu - mówi Jakub Olipra, starszy ekonomista Credit Agricole.