W I kwartale tego roku w polskich fabrykach powstało 4,8 mln par butów. Dla porównania, przed rokiem było to ponad 7,23 mln - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wygląda więc na to, że szykuje się kolejny spadkowy rok w tej branży. Co za tym idzie, nadzieja na jej odbudowę blednie.

Poza tym coraz większą popularnością cieszą się tanie buty, do których obuwie skórzane wytwarzane w Polsce nie należy. To z kolei efekt malejącej zasobności portfeli Polaków, w związku z inflacją.

CCC rocznie sprzedaje około 60 mln par butów. Jeszcze w 2018 r. około 35 proc. z tego powstawało w Polskich fabrykach, w tym w zakładzie w Polkowicach. Według danych za 2021 rok było to 27 proc. A to oznacza, że tracą również zakłady współpracujące z największymi markami, które nie tylko zamykają własne zakłady, ale też zlecają coraz mniej produkcji na zewnątrz.

- Rolę w tym wszystkim ogrywa też coraz mniejszy dostęp do fachowców. Starsi specjaliści odchodzą na emeryturę, a wolne miejsce po nich nie jest wypełniane. Młodzi ludzie nie garną się do tego zawodu, przez co coraz trudniej znaleźć zakład, któremu można zlecić produkcję - dodaje Sławomir Strycharz, dyrektor finansowy w spółce Wojas. Podkreśla, że firma nie zamierza na razie ograniczać swoich mocy produkcyjnych w Polsce. A to oznacza, że chce utrzymać produkcję na poziomie około 500 tys. par rocznie.