Wyraźny wzrost kosztów budowy dróg staje się faktem. Można już zapomnieć o cenach z okresu sprzed wybuchy wojny na terenie Ukrainy, kiedy oferty firm nierzadko stanowiły 55-65 proc. wartości kosztorysu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (w 2021 r. średnia wyniosła 76 proc.). Teraz wyceny coraz częściej przewyższają szacunki drogowców. Tak było chociażby w przetargu na budowę 6,5-kilometrowej trasy ekspresowej S19 na południe od Rzeszowa, między miejscowościami Lutcza i Domaradz. Oferty otwarto tam w ostatni piątek. GDDKiA przeznaczyła na budowę 1,22 mld zł, a propozycje wahały się między 1,35 a 2,1 mld zł. Najtańsza z nich - tureckiej firmy Kolin İnşaat Turizm - przekracza kosztorys o 11 proc. Budowa 1 km arterii może zatem w tym przypadku pochłonąć ok. 200 mln zł. Koszty podnosi konieczność przebicia trasy przez Pogórze Dynowskie, co wiąże się z realizacją obiektów inżynieryjnych - m.in. tunelu o długości 1 km.

Skok cen widać także w przypadku budowy tras ekspresowych w płaskim terenie. - Jeszcze w 2021 r. cena za 1 km takiej trasy schodziła do 20-25 mln. Teraz osiąga 40-45 mln - mówi DGP Tomasz Żuchowski, szef GDDKiA. Droższa będzie realizacja trzech fragmentów trasy S17 między Zamościem a granicą z Ukrainą, która została nieco przesunięta w czasie. Pierwotnie do otwarcia ofert miało dojść w marcu, ale GDDKiA uznała wtedy, że z powodu agresji Rosji na Ukrainę trzeba dać firmom jeszcze miesiąc na kalkulację propozycji. Kiedy ujawniono je pod koniec kwietnia, okazało się, że najniższe z nich są bardzo blisko kosztorysu drogowców (stanowiły 90-98 proc.). Urzędnicy drogowej dyrekcji przyznają, że będzie drożej, ale podkreślają jednocześnie, że proces budowy dróg nie zostanie zahamowany.

Branża budowlana wciąż ma jednak dużo obaw. Wprawdzie w lutym tego roku Ministerstwo Infrastruktury podniosło limit waloryzacji kontraktów do 10 proc., ale kłopot może być z inwestycjami rozpoczętymi dwa, trzy lata temu. Obowiązujący w tym przypadku 5-procentowy próg waloryzacyjny może nie pokryć wzrostu kosztów materiałów. W ostatnich dwóch latach najbardziej poszybowały w górę zwłaszcza ceny stali - o ok. 140 proc. i asfaltu - 70 proc.

Szef GDDKiA deklaruje, że wszelkie roszczenia wynikające z nadzwyczajnej sytuacji będą sprawnie rozpatrywane. - Będziemy się starali szybko je rozpatrywać, by rozstrzygnąć spór w trybie ugodowym. Moim zdaniem od złożenia kompletnej dokumentacji potwierdzającej wzrost kosztów zajmie to 3-4 miesiące - mówił DGP Żuchowski.

Damian Kaźmierczak, główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, zaznacza, że w ostatnich latach mamy duże wahania kosztów budowy dróg, co jest mocno związane z następującymi po sobie spiętrzeniami i spowolnieniami inwestycji. - W 2022 r. sytuacja jest nieco inna. Chociaż segment drogowy funkcjonuje w warunkach osłabienia koniunktury budowlanej, to rekordowy poziom cen materiałów, które drożeją od drugiej połowy 2021 r., a także brak rąk do pracy po odpływie pracowników z Ukrainy po agresji Rosji przyczyniły się do ogromnego wzrostu kosztów budowy - mówi Kaźmierczak.