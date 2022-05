Polska od wielu lat czerpie korzyści z uczestniczenia w governance gospodarczym. Na katalog korzyści składa się możliwość współzarządzania („bycia przy stole”), wskazywania zagrożeń (z własnej perspektywy), pierwszeństwo w dostępie do informacji o uzgodnieniach, podtrzymywanie obrazu państwa jako wiarygodnego partnera. Jesteśmy reprezentowani w G20 przez wspólną reprezentację Unii Europejskiej. Polak był przewodniczącym Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, zastępcą Sekretarza Generalnego NATO, grupy refleksyjnej ds. reformy systemu Narodów Zjednoczonych etc. Zarazem nie dziwi ambicja dołączenia bezpośredniego do G20.

Zgłoszenie woli przystąpienia zmusza jednak do postawienia określonych pytań i odpowiedzenia na nie. Fundamentalnymi są pytania o to, czy Polska może – tu i teraz – zostać zaproszona do współpracy oraz kto może ją zaprosić.

Na rzecz zaproszenia przemawiają czynniki obiektywne: członkostwo w UE i NATO oraz poziom rozwoju kapitału ludzkiego i gospodarki (przed agresją Rosji Polska była 21. gospodarką świata według PKB, sankcje zepchnęły Rosję w rankingu, podnosząc pozycję Polski). Udział w G20 nie odzwierciedla jednak wyłącznie czynników gospodarczych: w G20 nie uczestniczy Hiszpania (13. gospodarka świata), a uczestniczą Argentyna i RPA. Zaproszenie do G20 jest dowodem zaufania, że państwo jest zdolne i chce wykonywać zobowiązania, że respektuje wartości stanowiące fundament governance. A to są słabości Polski. Przeciwko zaproszeniu Warszawy przemawiają: lekceważenie zobowiązań (np. objętego umową akcesyjną zobowiązania do przyjęcia euro), a nawet wiążących rozstrzygnięć sądów (Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości UE), odrzucanie wspólnych europejskich wartości, wręcz negowanie zachodniej wspólnoty wartości, niechęć i nieumiejętność dialogu oraz demonstrowany brak szacunku w stosunku do partnerów. Trudno sobie wyobrazić, że szefowie państw i rządów, ministrowie spraw zagranicznych USA, Francji, Niemiec zaproszą kolegów z Polski, którzy łamali umowy, głosili fałszywe i obraźliwe zarzuty, a przede wszystkim kontestują fundamenty integracji europejskiej i transatlantyckiej.

Uczestnictwo w governance wymaga zdefiniowania wartości w stosunkach międzynarodowych, sformułowania propozycji własnych i ustosunkowania się do propozycji innych, wymaga międzynarodowej polityki gospodarczej wpisanej w ramy krajowej polityki gospodarczej. Polska dotąd nie sformułowała spójnej i trwałej polityki. Podejmowane działania międzynarodowe są w rzeczywistości kierowane nie na zewnątrz, lecz do wewnątrz państwa. Polityka jest reaktywna, a sposób jej prowadzenia ujawnia brak zdolności koalicyjnych. W konsekwencji Polska jest beneficjentem nieobecności w gremiach typu G20, gdyż dzięki temu nie ujawnia się doraźność i brak profesjonalizmu prowadzenia polityki, kłótliwość i brak szacunku dla partnerów, a porażki są odnoszone na „bocznych kortach”.

Dostrzeżono, że oprócz państw i organizacji międzyrządowych można wykorzystać we wspólnym interesie potencjał m.in. korporacji transnarodowych lub organizacji pozarządowych. Ten poszerzony krąg współpracujących aktorów współtworzy niesformalizowane fora współpracy (np. G20, G7), w ramach których kształtowane są „miękkie instrumenty” zarządzania – to również governance. Współpraca na tych forach pozwala zarządzać procesami gospodarczymi w wymiarze regionalnym, międzyregionalnym i globalnym. Doświadczenie wskazuje, że governance funkcjonuje. Mimo że efekty nie zawsze są oceniane pozytywnie (czego przykładem jest „konsensus waszyngtoński”), to korzyści przeważają nad kosztami. Governance czasami zostaje przekształcony w formułę klasycznych umów i instytucji, tak jak to było od pierwszej rundy negocjacji GATT do utworzenia WTO. Czasami uzupełnia on traktaty i instytucje. Na przykład spotkania na szczycie szefów państw i rządów państw członkowskich EWG dawały polityczny impuls integracji, mimo że nie miały podstawy traktatowej.