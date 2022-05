Takie zróżnicowanie ma też konsekwencje finansowe. Konieczność utrzymywania zdolności oraz części do naprawy i użytkowania różnych typów pojazdów kosztuje więcej niż dla jednego typu. Poza tym o ile np. w kwestii Leopardów przez ostatnie lata mozolnie i z trudem budujemy kompetencje (m.in. w czasie skandalicznie opóźnionej modernizacji czołgów do wersji 2PL), to z Abramsami polski przemysł nie miał do tej pory do czynienia. Zapewne w jakimś ograniczonym zakresie będzie mógł się tego nauczyć, ale może też skończyć się tak, że z każdym poważniejszym problemem będziemy musieli się zwracać do Amerykanów, co oczywiście będzie wymagać większych pieniędzy i czasu. To można obserwować m.in. przy użytkowaniu samolotów F-16 - te maszyny często są wyłączone z użytkowania właśnie z powodu braku części.