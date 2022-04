250 czołgów M1A2 SEP v.3, 26 wozów zabezpieczenia technicznego, 17 mostów towarzyszących, a do tego pakiet szkoleniowy i logistyczny oraz zapas amunicji. Wczoraj minister obrony Mariusz Błaszczak podpisał umowę, dzięki której ćwierć tysiąca czołgów zostanie dostarczonych do Polski do końca 2026 r. – To bardzo ważny dzień w historii współpracy wojsk polskich i amerykańskich – mówił polityk. Znaczenie interoperacyjności podkreślał będący również w Wesołej ambasador Stanów Zjednoczonych Mark Brzeziński.