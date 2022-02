W Polsce w styczniu sprzedaż nowych samochodów spadła aż o 10 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Rynek kurczy się już siódmy miesiąc z rzędu w porównaniu rok do roku. Styczniowa sprzedaż okazała się również niższa od grudniowej. Wojciech Drzewiecki tłumaczy, że w naszym kraju oprócz problemów z podażą początek roku przyniósł również zmiany po stronie popytu. - Może on być niższy z powodu inflacji, rosnących kosztów po stronie firm i rat za sprawą podnoszonych stóp procentowych. Nie pomaga też Polski Ład - zakup auta to spory wydatek, a wiele osób nie wie do końca, na czym stoi - ocenia prezes IBRM SAMAR.