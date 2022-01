COVID-19 to obecnie wcale nie główny powód, dla którego firmy przewidują, że mogą znaleźć się na krawędzi. Jako potencjalną przyczynę likwidacji biznesu , podobnie jak lockdowny, wskazuje go tylko 2 proc. firm. Zdaniem niemal połowy ankietowanych przedsiębiorstw do kłopotów najłatwiej mogą przyczynić się… zmiany prawnopodatkowe. Na drugim miejscu wymieniają spadek popytu, a na trzecim inflację. Poza tym zagrożenia dla dalszej działalności biznes upatrują w problemach z dostępem do wykwalifikowanej kadry, wzrostem kosztów działalności i kłopotach z utrzymaniem płynności finansowej.

- Choć wiele wskazuje na to, że pandemię udało się w pewnym zakresie oswoić, a wzrost gospodarczy, z jakim w tych okolicznościach mamy do czynienia, dla wielu jest pozytywnym zaskoczeniem, to nie ma wątpliwości, że rok 2022 przyniesie przedsiębiorcom masę wyzwań i nie będzie należał do najłatwiejszych - mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitora. - Dla wielu prowadzących firmy, i to niezależnie od wielkości czy branży, podstawowym problemem i największą przeszkodą będzie niepewność - podkreśla.