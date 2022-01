Na Zachodzie od lat toczy się debata o zagrożeniach związanych z ekspansją saudyjskiego kapitału. Pamiętajmy, że jest to, delikatnie mówiąc, specyficzne państwo, religijna autokracja, którego segmenty, przynajmniej do niedawna, były zaangażowane we wsparcie ruchów fundamentalistycznych zbliżonych do Państwa Islamskiego. Wejście takiego kraju ze wszystkimi jego aktywami na arenę UE jest perspektywą co najmniej kontrowersyjną. Zamiast zwiększenia przewidywalności, potrzebnej w obliczu roli Rosji w regionie, możemy sprowadzić sobie kolejny czynnik destabilizujący. To nie jest tak, że to decyzja biznesowa pozbawiona kosztów, a kapitał nie ma narodowości. Obecny obóz rządzący powinien wiedzieć o tym najlepiej.