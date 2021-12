Na fali kolejnych raportów pokazujących majątkowy wzlot najbogatszych na Zachodzie rośnie poparcie dla większego ich opodatkowania (opowiada się za tym większość obywateli USA, np. według badania opublikowanego przez Vox – 77 proc.). Szczególnie że wielu unika płacenia podatku dochodowego – a możliwości mają spore. Amerykańska organizacja ProPublica opublikowała latem raport pokazujący, że miliarderzy jak Bezos, Musk, Warren Buffet czy Michael Bloomberg dorzucają do budżetu niezwykle niski odsetek swojego dochodu (w latach 2014–2018 ich rzeczywiste stopy opodatkowania miały wynieść od 0,1 do 3,3 proc.), a bywały lata, że nie zapłacili ani grosza do federalnej kasy. Przeciwnicy nowych pomysłów podatkowych przekonują jednak, że przecież bogaci tworzą miejsca pracy i wspierają inicjatywy charytatywne. Innymi słowy zwykli ludzie mają płacić podatki, na których wydatkowanie mają co najmniej ograniczony wpływ, natomiast bogaci chcą sami decydować, na jakie cele są gotowi przeznaczyć pieniądze. Jeśli kogoś lubią, to dadzą, a jak się z kimś nie zgadzają politycznie czy religijnie, to nie dadzą. Jedna choroba ciekawi ich bardziej niż inne, więc wesprą rozwój tych, a nie innych szczepionek. A jak im się nie opłaca, to mogą też nie dać, zwłaszcza że muszą jeszcze mieć na lot na Marsa. A jak dadzą, to tyle, ile będę chcieli. „Problemem współczesnej ekonomii nie jest to, że bogatym ludziom takim jak ja brakuje kapitału na inwestycje. Jest nim to, że nie inwestujemy produktywnie nadmiaru kapitału, który już mamy” – napisał przedsiębiorca i inwestor Nick Hanauer z Seattle, który od lat irytuje innych bogaczy, obalając mit o tym, że to oni dają masom pracę. Argumentuje, że korporacje i najbogatsze jednostki gromadzą pieniądze. Wydaje je klasa średnia i to ona przyczynia się do wzrostu gospodarczego. „Ja mogę rozpocząć biznes oparty na świetnym pomyśle i na początek zatrudnić nawet setki ludzi. Ale jeśli nikogo nie będzie stać na to, co chcę sprzedać, mój biznes upadnie, a miejsca pracy wyparują” – podsumowuje Hanauer i przekonuje, że to właśnie opodatkowanie najbogatszych przyczyniłoby się do powstania miejsc pracy.