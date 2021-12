Jak wyliczają analitycy firmy badawczej PMR, prognozowana na ten rok dynamika to 14 proc., co oznacza, że sprzedaż wyniesie 37,6 mld zł. Dla porównania w 2020 r. rynek zmalał o 16,3 proc. – do kwoty 32,9 mld zł. Eksperci zauważają, że wydatki nie wróciły jeszcze do poziomu sprzed pandemii – w 2019 r. wyniosły 39,4 mld zł, ale zapewne stanie się tak w przyszłym roku. Z kolei według prognoz Oxford Economics sprzedaż detaliczna w Polsce ma rosnąć o 4,9 proc. rocznie do 2023 r. To plasuje nasz kraj w czołówce w Europie pod tym względem.