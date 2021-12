Tarcza zakłada dwa rodzaje działań. Po pierwsze osłonowe transfery, które mają pomóc gospodarstwom domowym o niższych dochodach w pokryciu rosnących w okresie zimowym kosztów opału czy paliw. Ta część programu raczej nie będzie miała bezpośredniego przełożenia na ceny, a jeśli już, to zadziała raczej proinflacyjnie. Odwrotnie będzie z okresową obniżką podatków takich jak VAT i akcyzy na paliwa, gaz i energię. W tym przypadku ceny w zauważalny sposób się zmniejszą lub ich wzrost zostanie spowolniony. URE do końca przyszłego tygodnia ma bowiem ogłosić decyzje taryfowe w sprawie podwyżek cen energii. Dlatego analitycy liczą, że tarcza obniży maksymalny pułap inflacji do 6,5-7 proc. Jednak po pewnym czasie stawki podatków wrócą do obecnego poziomu, co zadziała jako czynnik proinflacyjny. Nie będzie on jednak tak mocno wpływał na ceny jak w sezonie zimowym.