Część producentów jest rozczarowana takim obrotem sprawy. – Wysoka inflacja to nie tylko problem konsumentów, ale i wyzwanie biznesowe. Wpływa bezpośrednio na koszty, ale wprowadza też dodatkowy element niepewności i utrudnia planowanie budżetowe. Wysoka inflacja w Polsce, podobnie jak w całej UE , to przede wszystkim efekt nierynkowej ingerencji rządów w gospodarkę w czasie pandemii. Dalsze takie próby mogą przynieść efekt odwrotny do zamierzonego – komentuje tarczę antyinflacyjną Adam Ambrozik, dyrektor ds. korporacyjnych Velux Polska, producenta okien dachowych. – W najlepszym razie będzie to chwilowe wyhamowanie trendu, który powróci po ustaniu działania mechanizmów proponowanych przez rząd – dodaje.