– Mamy do czynienia z wygaszaniem tarcz finansowych, co może być powodem likwidowania firm. Skala zjawiska nie wróciła jednak do poziomu sprzed pandemii. Sprzyja temu decyzja o umorzeniu pomocy udzielonej przedsiębiorstwom. Polski Fundusz Rozwoju wspomniał, że dotyczy to trzech czwartych firm – zauważa Maliszewski. Tym samym z rynku znikają firmy, które faktycznie straciły szansę na rozwój np. w związku ze zmianą nawyków konsumentów. Wzrost liczby zawieszonych działalności eksperci tłumaczą natomiast przechodzeniem na inne formy zatrudnienia. I zaznaczają, że wskazuje na to także spadające bezrobocie. Na koniec 2020 r. wynosiło ono 6,2 proc. Teraz jest to 5,9 proc.