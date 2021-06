Polski przemysł doświadcza skutków zderzenia tych czynników. Firmy z sektora górniczego i wydobywczego raportują do GUS wzrost cen rud metali średnio o 64,6 proc. w porównaniu z majem ub.r. W samym maju rudy podrożały to 5,9 proc. A jeśli drożeje ruda, to ceny gotowych metali muszą podnieść też huty. W maju były o 19,6 proc. wyższe niż rok wcześniej. Metale oraz produkty rafinacji ropy naftowej i koks, które podrożały o 70,6 proc., sprawiły, że wskaźnik wzrostu cen produkcji sprzedanej w przetwórstwie przemysłowym wyniósł w maju już 6,3 proc. rok do roku. A przetwórstwo wespół z górnictwem i przemysłem wydobywczym odpowiada za to, że ceny produkcji sprzedanej w całym polskim przemyśle wzrosły o 6,5 proc. w porównaniu ze stanem sprzed roku. I jest to najszybszy wzrost od 2012 r.