Nierówności dochodowe mierzone przez GUS wskaźnikiem Giniego wzrosły wyraźnie w 2020 r. z poziomu 0,301 w 2019 r. do 0,313 w 2020 r. Wzrost nierówności był taki sam wśród mieszkańców wsi i miast. Co kluczowe, w przeszłości wskaźnik ten systematycznie malał, od 2014 r. do 2017 r. z 0,338 do 0,298. Obecnie większe nierówności występują wśród mieszkańców wsi (0,310) niż miast (0,301). Ostatnie postępy Polski w obniżaniu nierówności zostały odwrócone. Sukcesy szczodrej polityki społecznej zniweczył rok pandemii. Dlaczego? Część osób z sektora usług, który nie działał w 2020 r., ukryła się w KRUS, zaniżając dochody rolników. Postojowe rzędu 80 proc. wynagrodzenia i zasiłki opiekuńcze zmniejszyły dochody wielu rodzin. Osoby, które straciły pracę, także miały niższe dochody.