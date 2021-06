Ogółem usługi zdrożały o 0,3 proc. w ciągu miesiąca, a roczna inflacja ich cen ustabilizowała się na poziomie 6,8 proc. Ekonomiści Banku Millennium uważają, że to w sumie nie jest dużo jak na skutek odmrażania gospodarki. Jednak cenowe przyspieszenie w usługach może być jeszcze przed nami. – W najbliższych miesiącach będziemy jeszcze widzieć efekty odmrażania i realizacji odłożonego popytu. To będzie sprawiać, że miesięczne zmiany cen niektórych usług będą znacznie odbiegać od sezonowego wzorca. Jednak w dłuższej perspektywie wiele będzie zależeć od tego, co się będzie działo na rynku pracy, a dokładnie, jak będzie on wpływał na koszty w firmach – mówi Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka banku PKO BP. Zwraca uwagę, że już przed pandemią usługi drożały znacznie szybciej od towarów, a powodem był właśnie wzrost kosztów pracy. Duża część pracowników zarabia w usługach poniżej średniej, często blisko płacy minimalnej – a wzrost minimalnego wynagrodzenia w ostatnich latach był szybszy niż dynamika średniej płacy. – Nadal w naszym oficjalnym scenariuszu presja płacowa w tym roku będzie jeszcze ograniczona. Ale dane z ostatnich miesięcy były zaskakująco dobre. I jeśli miałoby się okazać, że tempo wzrostu płac nie wyhamuje mocniej niż do 8 proc., to wróci trend widoczny w usługach przed COVID-19. Co by oznaczało, że ceny usług będą dalej rosnąć, a tempo tego wzrostu będzie wyższe niż inflacja – ocenia Marta Petka-Zagajewska.