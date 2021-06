Z tym jednak po drugiej stronie Atlantyku może być problem. Zarówno amerykański biznes, jak i tamtejsze organizacje związkowe nalegają, by utrzymać opłatę. W ubiegłym miesiącu zwróciły się o to w specjalnymi piśmie skierowanym do prezydenta, który w czasie kampanii zapowiadał, że priorytetem będzie dla niego wzrost gospodarki amerykańskiej. – Zniesienie ceł na stal będzie dużo trudniejsze niż porozumienie lotnicze. Protekcjonizm to wciąż ważny element polityki USA, zwłaszcza w czasie odbudowy gospodarki po pandemicznej recesji – mówi Marek Wąsiński.