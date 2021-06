– To działanie ostrożnościowe. Pandemia uderzyła w budżet państwa , zmniejszając dochody i zwiększając wydatki, warto więc utrzymywać zwiększoną poduszkę płynnościową w sytuacji, gdy na rynkach mogłyby się pojawić jakieś zawirowania czy problemy z finansowaniem potrzeb pożyczkowych – mówi nasz rozmówca z resortu finansów, który chce zachować anonimowość. Przypomina, że utrzymywaniu się tak wysokiego salda na rachunkach budżetowych sprzyja to, że duża część pomocy, jaka popłynęła do gospodarki i na pokrycie wydatków na walkę z pandemią, została zlecona Polskiemu Funduszowi Rozwoju, który sam pozyskiwał pieniądze na Tarczę Finansową i Bankowi Gospodarstwa Krajowego, który emitował obligacje pod Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.