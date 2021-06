Ponad 1,7 mld euro na plusie – tyle mieliśmy na rachunku bieżącym bilansu płatniczego w kwietniu. Rachunek bieżący – w uproszczeniu – to stan naszych rozliczeń z innymi krajami. Mieści się w nim saldo wpływów ze sprzedaży towarów i usług za granicę i wydatków za ich sprowadzanie do kraju, jest w nim też bilans pensji wypłacanych cudzoziemcom w Polsce i Polakom w innych krajach, a także zestawienie dochodów z inwestycji (dochody pierwotne). Rachunek bieżący obejmuje też wypłaty dokonywane przez instytucje rządowe za granicę i kwoty pobierane od zagranicznych podmiotów (dochody wtórne) – w tej kategorii mieści się np. saldo składek wpłacanych z tytułu członkostwa w UE i transferów z Unii do Polski.

Kwietniowy wynik na rachunku jest zaskakująco wysoki. Ekonomiści spodziewali się, że będzie on na plusie, ale nie aż takim. Obstawiali raczej kwotę rzędu 1,2 mld euro. Pozytywną niespodzianką był duży plus w bilansie handlu towarami, gdzie po kilku miesiącach spadku nadwyżka znów wzrosła.

– Wygląda na to, że w pewnym sensie jesteśmy beneficjentem kryzysu, bo eksportujemy towary , na które wzrósł popyt w czasie pandemii. To na pewno pozytywna informacja. To, czy wyniki handlu zagranicznego nadal będą nas zaskakiwać, zależy od tego, jak szybko będzie się normalizować sytuacja w gospodarce strefy euro – mówi Michał Rot, ekonomista banku PKO BP.

Według niego dodatni wynik na rachunku bieżącym powinien jednak stopniowo maleć. Dziś, sumując ostatnie 12 miesięcy, dodatni bilans to ok. 3,9 proc. PKB, ale na koniec roku powinno to być ok. 3 proc. PKB . Powód? Polska gospodarka jest na wznoszącej, kraj wychodzi z pandemii i wiele wskazuje na to, że jednym z motorów przyspieszenia będą inwestycje. A te są najbardziej importochłonne.

– Właśnie osiągamy szczyt, jeśli chodzi o poziom nadwyżki w obrotach z zagranicą. Gdy ruszą inwestycje – a może to nastąpić szybciej, niż oczekiwano – wynik będzie się pogarszał, choć nadal będziemy na plusie – mówi Arkadiusz Balcerowski, analityk Noble Funds TFI. Najmocniejsze argumenty, świadczące o możliwym inwestycyjnym odbiciu, to – według niego – wzrost nakładów inwestycyjnych w firmach już w I kw. tego roku oraz fakt, że w pierwszych trzech miesiącach roku niespodziewanie wzrosły inwestycje w całej gospodarce. Gdy jeszcze dołożymy do tego oczekiwany impuls z Krajowego Planu Odbudowy czy inwestycje samorządowe, to efekt może być zaskakująco dobry. A to będzie prowadziło do spadku nadwyżki na rachunku obrotów bieżących.