Łukasz Kozłowski, ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, także uważa, że to przez drugą falę pandemii przedsiębiorcy częściej zawieszają działalność. A konkretnie przez sposób, w jaki rząd wspiera przedsiębiorców objętych drugim lockdownem. – Samo zamknięcie biznesów to jedno, ale forma wsparcia to drugie. O ile w czasie pierwszej fali mieliśmy szeroko zakrojoną pomoc, która została przyznana bardzo szybko, to teraz jest ona kierowana do wybranych branż, a na wsparcie przedsiębiorcy musieli czekać dość długo. Lockdown wprowadzono już w październiku, a pierwsze wnioski o pomoc można było składać w grudniu – mówi Kozłowski. Jego zdaniem po pierwszym uderzeniu wiosną ubiegłego roku liczba zawieszeń zaczęła maleć, bo nie było powodów, by o nie wnioskować: wsparcie w postaci np. zwolnienia ze składek na ZUS czy bezzwrotna pożyczka pozwalały firmom, przynajmniej w części, pokryć koszty stałe, nawet przy spadku przychodów. Teraz jest inaczej, przedsiębiorca , który ucierpiał w wyniku lockdownu, może zabiegać o rozliczenie zaległości z tytułu składek, jeśli nie był w stanie ich płacić. Ale odbywa się to po fakcie, prowadzenie biznesu w takich warunkach, gdy nie wiadomo, jaka decyzja ostatecznie zapadnie i kiedy, jest dużo bardziej ryzykowne. W takiej sytuacji bezpieczniej jest zawiesić działalność, żeby uniknąć powstania zobowiązań.