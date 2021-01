Redukcje mają być rozłożone w czasie. W pierwszym półroczu odejdzie 150 osób, a w ciągu kolejnych dwóch lat ze spółką pożegna się kolejne 150 osób, które osiągną w tym czasie wiek emerytalny . Przy przymusowym zwalnianiu młodszych pracowników według przewoźnika stosowane będą obiektywne kryteria. Rzecznik LOT-u, Krzysztof Moczulski precyzował, że będzie brany pod uwagę m.in. stosunek do obowiązków służbowych. Zwalnianym będą przysługiwać odprawy. Jak się dowiedzieliśmy, w przypadku stewardess będzie to ok. 20 tys. zł brutto.

Przewoźnik tłumaczy, że zwolnienia są konieczne w sytuacji gwałtownego załamania ruchu lotniczego w czasie pandemii COVID-19. Spółka powołuje się m.in. na prognozy Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA), które szacuje, że rynek jeszcze długo będzie się zmagał ze zmniejszonym popytem na latanie, a do poziomu ruchu sprzed pandemii wrócimy zaś najwcześniej za cztery lata. Według IATA w 2020 r. zatrudnienie w branży lotniczej zmniejszyło się o 35 proc. Lot zaznacza, że do cięć w zatrudnieniu zobowiązują też firmę uwarunkowane przepisami unijnymi zasady pomocy publicznej. Pod koniec roku Komisja Europejska zgodziła się, by nasz narodowy przewoźnik otrzymał wsparcie w wysokości prawie 3 mld zł, z czego 1,8 mld zł to będzie pożyczka Polskiego Funduszu Rozwoju, a 1,1 mld zł podniesienie kapitału przez Skarb Państwa. Dzięki temu, że ta ostatnia kwota nie przekroczyła 250 mln euro, Bruksela nie postawiła warunku, by LOT ograniczał siatkę połączeń.

Działacze największej organizacji w Locie – Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego – nie są zadowoleni z warunków zwolnień. Jego szefowa Agnieszka Szelągowska mówi, że pracodawca nie przyjął większości propozycji przedstawicieli załogi. Skarży się też na niejasne kryteria cięć. – Podstawą do zwolnień może być np. rozmowa dyscyplinująca sprzed trzech lat. Tyle że wcale nie musi być udokumentowana. Nie wiadomo też, skąd będą brane dane o spóźnieniach do pracy. Jak zatem udowodnić komuś, że coś źle zrobił – dziwi się. Przyznaje jednak, że związek zdecydował się parafować porozumienie w sprawie zwolnień, bo inaczej pracownikom groziłoby odejście z pracy na dużo gorszych zasadach.

LOT szykuje się do dalszego ograniczania zimowej siatki połączeń. Spółka przyznaje, że ze względu na przedłużające się obostrzenia w wielu krajach, a także nowe restrykcje nakładane na pasażerów, popyt na podróże wciąż spada. Dlatego na pięć tygodni – od 25 stycznia do 28 lutego – zawieszone będą połączenia do Düsseldorfu, Luksemburga, Mediolanu i Wiednia. W lutym znikną też połączenia z Warszawy do Katowic i Poznania. W najbliższych tygodniach LOT zmniejszy również częstotliwość połączeń na wielu trasach europejskich, m.in. do Paryża, Amsterdamu czy Londynu. Według szacunków przewoźnik w najbliższych tygodniach będzie obsługiwał ok. jednej czwartej liczby połączeń, które znajdowały się w siatce jeszcze rok temu. ©℗