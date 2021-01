Spadek obrotów to niejedyna rzecz, której obawiają się producenci w związku z nowym podatkiem. Niejasne przepisy sprawiają, że ciągle nie wiedzą, w jakiej dokładnie wysokości mają naliczać podatek oraz kto miałby go fizycznie odprowadzać. – W jednym miejscu w przepisach jest mowa o tym, że podatek ma być naliczany od całego cukru w produkcie, a w innym miejscu, że tylko od dodanego. Pojawia się więc pytanie, jak go ustalić w przypadku piw typu radler – mówi Bartłomiej Morzycki. Andrzej Ganter dodaje, że nie jest też jasne, czy podatek do organów skarbowych płaci producent czy dystrybutor. – Nie mówiąc już o tym, że formularz rozliczeniowy pojawił się przed świętami z zastrzeżeniem, że nie jest ostateczny (do 30 grudnia nie ogłoszono obowiązującej wersji – red.). Producentom trudno jest więc przygotować systemy informatyczne do nowych wymogów – dodaje jeden z producentów.