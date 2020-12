Jakkolwiek na rynku panuje obecnie przekonanie, że w przyszłym roku inflacja nieco odpuści i spadnie do średniego poziomu 2,6 proc., to nie można wykluczyć, że znowu będziemy mieć niespodziankę. Niektóre samorządy właśnie przeforsowały nowy sposób naliczania opłat za wywóz śmieci, co na ogół oznacza wzrost stawek. W Warszawie rachunek może się nawet podwoić. A po ostatnich decyzjach w sprawie przyszłorocznych taryf energetycznych można już zakładać 12–13-proc. wzrost rachunków za prąd. Taki skutek – według wyliczeń mBanku – przyniesie podwyżka opłaty mocowej, opłata od OZE i nowe taryfy w 2021 r. Bank ING szacuje, że w sumie za prąd zapłacimy o ok. 10 proc. więcej. I tylko z tego powodu wskaźnik przyszłorocznej inflacji może wzrosnąć o 0,4 pkt proc.