Nowy Zielony Ład spowodował, że polska energetyka wchodzi w okres dynamicznych przemian. O tym, jak ten czas najefektywniej wykorzystać, będą zastanawiali się goście tegorocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Tylko stabilna i możliwie tania energia może zapewnić konkurencyjną i innowacyjną gospodarkę. Dlatego też dostęp do niej w ciągu najbliższych dekad jest bardzo ważnym tematem dla całej ekonomii. Dlatego organizatorzy Forum Ekonomicznego w tegorocznej agendzie zaplanowali szereg dyskusji panelowych poświęconych tej tematyce.

W debacie „Polityka energetyczna Polski do 2040 r. ‒ wyzwania i szanse” prelegenci zastanowią się nad tym, jak osiągnąć plany zakładane w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. A są one ambitne – już 10 lat wcześniej udział w strukturze wytwarzania energetyki bazującej na węglu ma spaść do 60 proc., a udział odnawialnych źródeł energii (OZE) wzrosnąć do ponad 20 proc. Jednocześnie do 2033 r. mamy już korzystać z energii jądrowej.

Pomóc mają w tym środki uzyskane z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Odpowiednie wykorzystanie go to wyzwanie, przed którym stoi obecnie Polska – eksperci i przedstawiciele władz zastanowią się nad tym, jak mają wyglądać odpowiednie mechanizmy krajowe.

Zaproszeni goście przeanalizują też sytuację w poszczególnych segmentach energetyki. Stąd np. debata zatytułowana: „Perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej”. Opowiedzą też o tym, jak może się zmieniać rynek energii – zwłaszcza przy rosnącej pozycji prosumentów – czyli odbiorców i wytwórców np. energii fotowoltaicznej.

Z drugiej strony paneliści zastanowią się, jaką rolę może odegrać gaz ziemny, który choć stanowi nieodnawialne źródło energii, to jednocześnie może sprzyjać redukcji emisji CO2. Dyskusja będzie dotyczyć m.in. polskiego systemu przesyłu gazu oraz tego, jak realizowane obecnie projekty – takie jak Baltic Pipe czy rozbudowa terminalu w Świnoujściu ‒ mogą przyczynić się do tego, by Polska stała się hubem, z którego surowiec dystrybuowany jest do pozostałych państw regionu.

Tegoroczne Forum Ekonomiczne odbędzie się w dniach 8‒10 września w Karpaczu. Wydarzenie zostanie przeprowadzone zgodnie z wszelkimi wymogami bezpieczeństwa. ©℗

