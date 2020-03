"Dziś na roboczym spotkaniu członków rządu omówiliśmy wszystkie elementy, które znajdują się w projekcie tarczy antykryzysowej. Wszystkie elementy zostały zatwierdzone. Trwają prace techniczno-legislacyjne" - powiedziała Emilewicz na konferencji prasowej.



Zapowiedziała że do końca dnia projekt zostanie przyjęty przez Radę Ministrów (RM). Jutro poszczególne rozwiązania będą konsultowane z opozycją. Konsultacje takie trwają również dzisiaj.

"Dziś naprawdę nie warto zwalniać pracowników" - mówiła Emilewicz. "Mamy instrumenty, które pozwolą przetrwać firmom".

Projekt działań osłonowych dla przedsiębiorców szacowany był na co najmniej 212 zł. Teraz obejmie także trzymiesięczne zwolnienia dla przedsiębiorców z ZUS i dla rolników z KRUS.



Propozycje zawarte w tarczy antykryzysowej obejmują m.in. zwolnienie z ZUS mikrofirm, których obroty spadły o min. 50%; dopłaty ok. 2 tys. zł do płacy pracownika objętego przestojem lub obniżonym wymiarem pracy, dofinansowanie dla prowadzących działalność gosp. do 90% min płacy, gdy obroty spadną o 80% przez 2 miesiące. Znalazł się tam m.in. także zapis o tym, że Polski Fundusz Rozwoju (PFR) otrzyma 6 mld zł na wsparcie dla firm - kapitałowe lub nawet w formie bezzwrotnego finansowania.



Rząd chce, by projekt został rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się 27 marca br. w trybie częściowo zdalnym. Rząd jest przekonany, że uda się uzyskać poparcie Senatu dla tej inicjatywy.



Premier Mateusz Morawiecki zapowiadał wcześniej, że nawet jeżeli specustawa zostałaby przyjęta w ciągu jednego czy dwóch tygodni ma obowiązywać od 1 kwietnia.