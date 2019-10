Gdyby elektromobilność sprowadzona została wyłącznie do wymiany silnika i akumulatora w aucie, droga do zeroemisyjnego transportu zajęłaby wiele dekad. Do przeprowadzenia rewolucji w transporcie potrzebne są innowacyjne, kompleksowe narzędzia, obejmujące wszystkie aspekty kupna i użytkowania e-samochodów. Liderem tego rynku chce być koncern Volkswagen.



Podczas odbywającego się na początku października kongresu Impact mobility rEVolution’19 miała miejsce polska premiera Volkswagena ID.3. Jego zasięg to ponad pół tysiąca kilometrów, co obala wciąż jeszcze rozpowszechnione przekonanie, że auta elektryczne to pojazdy wyłącznie na krótkie trasy. Jednocześnie z wprowadzeniem na polski rynek ID.3, Volkswagen Financial Services rozwija model finansowania wspierający rozwój e-mobilności. Dzięki niemu ID.3 ma szansę stać się trzecim w historii marki – po Garbusie i Golfie – samochodem, otwierającym nowy rozdział w historii motoryzacji.



Na początku 2020 r. w sprzedaży ma pojawić się również inne elektryczne auto produkowane przez Volkswagen AG – ŠKODA CITIGOe iV. To pierwszy w 124-letniej historii marki bezemisyjny model, zapowiadający jednocześnie nową linię ponad dziesięciu samochodów elektrycznych różnych klas, które mają znaleźć się w sprzedaży do końca 2022 r. Po CITIGOe iV będzie to Superb iV, a później dwa w pełni elektryczne samochody, oparte na modułowej platformie MEB. Jednym z nich będzie seryjna wersja prototypowego, futurystycznego Vision iV SUV coupe, której premiera zaplanowana jest na 2020 r.



ŠKODA CITIGOe iV to auto stworzone dla nowocześnie myślących mieszkańców dużych miast. Samochód zasilany jest akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 36,8 kWh, co pozwala pokonać na jednym ładowaniu dystans do 265 km.



CITIGOe iV otworzy serię elektrycznych modeli ŠKODY, ale technologia nie jest tu jedyną nowością. Auto można będzie bowiem kupić przez internet. Platforma do sprzedaży samochodów online została uruchomiona przez ŠKODĘ i Volkswagen Financial Services jako pierwsza na polskim rynku już kilka miesięcy temu. Umożliwia ona zamówienie fabrycznie nowego auta w leasingu dla przedsiębiorców i klientów indywidualnych, ograniczając formalności do minimum.



E-rewolucja w niskich ratach



W badaniu przeprowadzonym pod koniec ub. roku przez TNS Kantar 32 proc. ankietowanych wskazało, że przeszkodą na drodze do zakupu samochodu elektrycznego jest cena wyższa niż w przypadku aut spalinowych. Dlatego kluczową rolę w rozwoju elektromobilności w Polsce będą pełnić nowoczesne produkty finansowe, dobrze zgrane z ofertą adresowaną do różnych grup klientów. – Zarówno Volkswagen ID.3, jak i ŠKODA CITIGOe iV oraz kolejne modele, będą oferowane w finansowaniu z niskimi ratami – mówi Daria Zielaskiewicz, dyrektor marketingu w Volkswagen Financial Services. Jaki jest mechanizm takiego finansowania? Klient co miesiąc spłaca jedynie przewidywaną w czasie trwania umowy utratę wartości auta, a nie całą jego wartość. Na zakończenie umowy, czyli po dwóch, trzech lub czterech latach, może pojazd oddać i od razu wziąć nowy, na podobnych zasadach. Korzyści z takiego sposobu finansowania jest kilka. Po pierwsze, jeździmy cały czas samochodem na gwarancji, co znacznie zmniejsza koszty jego eksploatacji. Po drugie, po spłaceniu rat można przesiąść się od razu do nowego, lepiej wyposażonego modelu. Po trzecie, odpada problem ze sprzedażą używanego samochodu.



Dodatkowo, dla zapewnienia użytkownikom pełnej mobilności oraz dopasowania do indywidualnych potrzeb, oferta finansowania modelu ID.3 będzie zawierać trzy pakiety o nazwie Lease&Care. Klient sam zdecyduje, który z nich wybrać: pakiet przeglądów, przeglądy z dodatkową przedłużoną gwarancją czy najszerszy pakiet z mobilnością zastępczą, w ramach której na 7 dni w roku (z możliwością odpłatnego przedłużenia do 14 dni) można wymienić auto elektryczne na podobnej klasy samochód z silnikiem spalinowym.



– Gwarantujemy klientom brak zmartwień: doskonały elektryczny samochód, w niskich miesięcznych ratach, z ubezpieczeniem, dopasowanym pakietem mobilności i gwarancją odkupu auta po zakończeniu umowy – podsumowuje Daria Zielaskiewicz z Volkswagen Financial Services.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przyszłość – elektryfikacja flot





Wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw w najbliższych latach będzie elektryfikacja firmowych flot. Jej zakres wykracza daleko poza prostą wymianę samochodów z silnikami spalinowymi na elektryczne. Konieczne będzie również zdobycie wiedzy o nowej technologii, zasadach eksploatacji e-floty, dostępnej infrastrukturze, możliwościach wyposażenia firmowych parkingów w ładowarki czy nowym sposobie rozliczania kosztów „paliwa”. Volkswagen Financial Services oferuje klientom wsparcie również w tym zakresie.



– Zostaną powołani konsultanci e-mobilności oraz eksperci od infrastruktury i ładowania, którzy zapewnią kompleksową pomoc w tworzeniu dopasowanej do potrzeb klienta e-floty. Przygotowujemy też flotowy przewodnik rozliczania WALLBOXÓW i kosztów ładowania firmowych samochodów – zapewnia Daniel Trzaskowski, dyrektor zarządzający biznesu flotowego w Volkswagen Leasing GmbH Oddział w Polsce.

/ Media

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Cykl życia” auta według VWFS

Różne grupy klientów mają odmienne potrzeby i możliwości finansowe. Aby e-samochody koncernu Volkswagen były dostępne dla wszystkich, Volkswagen Financial Services tworzy przewidywalny i planowy cykl życia pojazdu, oparty na cechach finansowania z niskimi ratami i zwrocie auta na koniec umowy. Dzięki temu w ciągu 7 lat jeden samochód elektryczny będzie używany nawet przez trzech różnych klientów o zróżnicowanej sile nabywczej – od osoby kupującej nowe auto, przez nabywcę pojazdu „młodego” używanego (3-letniego), do klienta samochodu używanego (6-letniego). Podczas tych 7 lat kolejne e-pojazdy – nowe, a następnie używane – będą trafiały na rynek. System używania i cyklicznej wymiany „elektryków” przez różnych klientów pozwoli szybciej wprowadzać „do obrotu” kolejne samochody. To, że będą one regularnie serwisowane i kontrolowane w Autoryzowanych Stacjach Obsługi sprawi, że do kolejnych klientów trafią w dobrym stanie technicznym i będą nadal dostępne w atrakcyjnych ratach.

PARTNER