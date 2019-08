Premier na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu mówił, że w budżecie na 2020 rok zapewnione są środki na cele społeczne.

"500 plus od pierwszego dziecka wypłacany już od 1 lipca, wydatki na emerytury dla osób starszych, dla seniorów - już wypłacona Emerytura plus w maju i jest nasze zobowiązanie na kolejne lata, żeby również te wydatki były ponoszone. To wreszcie 500 zł również dla osób niepełnosprawnych, którym nie przysługują renty, czy emerytury - to jest ta nasza najnowsza ustawa dla osób najbardziej pokrzywdzonych przez los. Będzie co najmniej 600, 700 tys. - według niektórych rachunków - w zależności od orzecznictw może nawet 800 tys. lub 900 tys. osób objętych ta ustawą. Tu również są środki z funduszu solidarnościowego zagwarantowane na te cele społeczne" - wymieniał premier.

"Chcę zagwarantować, że w ramach budżetu państwa zaproponowanego na rok 2020 te środki są utrzymane" - dodał. "Podobnie zresztą, jak na cele polityki obronnej i inne kwestie, które są bardzo ważne dla polityki gospodarczej państwa" - wskazał szef rządu.

Morawiecki tłumaczył, że "to wszystko" odbywa się w sytuacji, kiedy rząd obniża podatki. Zaznaczył, że niektórzy komentatorzy uważają, że to nie jest możliwe.

"Otóż to jest możliwe (...) w oparciu o działania, które podjęliśmy. Jak wiecie państwo doskonale CIT obniżyliśmy z 19 na 15 a potem z 15 na 9 proc. - jeden z najniższych podatków od zysku firm w Europie. Wprowadziliśmy również mały ZUS, małą działalność gospodarczą dla tych, którzy osiągają niższe przychody. Ale obniżamy również PIT z 18 na 17 proc. - to jest nasze zobowiązanie i ustawy są wszystkie już przygotowane" - powiedział.

Podkreślił, że będzie to pierwsza obniżka podatku PIT od poprzednich rządów Prawa i Sprawiedliwości w latach 2006-2007.