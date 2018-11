Także sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca powinien zadbać, by w CEIDG podany był jego aktualny adres.źródło: ShutterStock

Uzyskałem nakaz zapłaty wydany w stosunku do kontrahenta, który obecnie ma zawieszoną działalność gospodarczą. Sąd uchylił jednak postanowienie w sprawie nadania klauzuli wykonalności temu nakazowi. Rozstrzygnięcie to było spowodowane tym, że przywrócono przedsiębiorcy termin do wniesienia sprzeciwu.