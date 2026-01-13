W połowie grudnia 2025 r. czeskiemu przewoźnikowi udało się uruchomić tylko jedną czwartą zapowiadanych kursów na trzech głównych trasach z Warszawy. Teraz nastąpiły dalsze cięcia. Z opublikowanego przez firmę rozkładu jazdy wynika, że z 12 kursów ze stolicy do Poznania zapowiadanych na 1 lutego uda się uruchomić w terminie tylko sześć. Co ciekawe, dwa pociągi mają wyjeżdżać z Warszawy (odjazd z Dworca Centralnego o godz. 6.28 i 14.28), a z powrotem z Poznania – cztery (wyjazd o 6.13, 8.11, 14.11 i 16.11). Czesi zapowiadają, że sześć pozostałych kursów będzie realizowanych od początku marca.

Paweł Rydzyński ze Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu zwraca uwagę, że to nie tylko uderza w pasażerów połączeń dalekobieżnych, którzy liczyli na powiększenie oferty, lecz także w podróżnych składów regionalnych. Przyznając w rozkładzie miejsce dla firmy RegioJet, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe musiała bowiem jednocześnie wydłużyć czas przejazdu składów Kolei Wielkopolskich. Niektóre połączenia tego przewoźnika od 1 lutego mają czekać na stacjach dodatkowo ok. 10 min, by przepuścić składy dalekobieżne. Nie wiadomo, czy uda się szybko poprawić rozkład i zlikwidować te postoje.

Spółce RegioJet nie udało się też zrealizować zapowiedzi uruchomienia w styczniu dodatkowych połączeń z Warszawy do Krakowa i Trójmiasta. Na tej pierwszej trasie kursują trzy zamiast zapowiadanych sześciu par pociągów, a na drugiej – jedna para zamiast trzech. Tutaj jednak niektóre sloty na trasie Warszawa–Kraków udało się odzyskać spółce PKP Intercity. Od 5 stycznia uruchamia ona dwa dodatkowe pociągi pendolino ze stolicy w stronę Małopolski – o godz. 15.40 i 19.40 – oraz jedno pendolino w przeciwnym kierunku (wyjazd z Krakowa o 14.51). Narodowy przewoźnik walczył o te sloty, bo do połowy grudnia uruchamiał połączenia w podobnych porach. Spółka PKP PLK z powodu braku przepustowości wynikającej z remontu torów jesienią zdecydowała jednak, że w tych godzinach pojadą pociągi firmy RegioJet.

RegioJet grozi skargą do urzędu antymonopolowego

Po stracie slotów RegioJet wyraża oburzenie. Przewoźnik tłumaczy, że na początku miesiąca poinformował PKP PLK, iż od 5 stycznia był gotowy uruchomić jedną dodatkową parę połączeń na tej trasie (z Warszawy o godz. 15.40, a z Krakowa o godz. 9.52), a od 19 stycznia kolejną (z Warszawy o 19.46, a z Krakowa o 14.57). – Odebrano nam cztery kluczowe połączenia aż do czerwca 2026 r. Są to najważniejsze pociągi z punktu widzenia ekonomiki eksploatacji. Bez nich bardzo trudno będzie utrzymać dodatni wynik finansowy – stwierdził właściciel czeskiej spółki Radim Jančura. Uznał, że ruch PKP PLK to próba wyparcia nowego konkurenta z rynku, co może stanowić nadużycie pozycji monopolistycznej. Spółka analizuje możliwość złożenia zawiadomienia do polskiego urzędu antymonopolowego. PKP PLK odrzuca te zarzuty. „W sytuacji, gdy przewoźnik rezygnuje z uruchomienia części zaplanowanych kursów lub nie jest w stanie rozpocząć ich obsługi zgodnie z rozkładem jazdy, rolą zarządcy infrastruktury jest zapewnienie, aby niewykorzystana przepustowość mogła zostać udostępniona innym podmiotom” – odparła spółka w komunikacie.

Czesi liczą na to, że ich dodatkowe pociągi między Warszawą i Krakowem będą mogły pojechać najpóźniej w połowie roku, kiedy zakończy się większość utrudnień na tej trasie. Spółka dodaje, że nie mogła uruchomić wszystkich zapowiadanych wcześniej połączeń z powodu problemów z rekrutacją części personelu, m.in. maszynistów i kierowników pociągu.

W czasie posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury posłowie opozycji pytali, jak to było możliwe, że spółce RegioJet przyznano miejsce w rozkładzie bez zweryfikowania, czy ma odpowiedni potencjał – tabor i pracowników. Wiceprezes PKP PLK Michał Gil stwierdził, że spółka traktuje wszystkich równo i zgodnie z przepisami przyznaje sloty rozkładowe, jeśli przewoźnik dysponuje odpowiednimi licencjami i certyfikatami wydanymi m.in. przez polski Urząd Transportu Kolejowego. Zgodnie z przepisami unijnymi część certyfikatów może pochodzić z innych krajów. RegioJet ma np. licencję na przewozy wydaną w Czechach, a certyfikat bezpieczeństwa przez agencję unijną.

Kompletna klapa startu spółki RegioJet

Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak przyznał, że RegioJet nie pojawił się w Polsce kilka tygodni temu, tylko zimą 2022 r., kiedy uruchomił jedną parę pociągów na trasie Przemyśl–Praga. Potem składał kolejne wnioski o przyznanie tras. Malepszak zaznaczył, że skala połączeń, którą zamierzali uruchomić Czesi od połowy grudnia, przytłoczyła ich. – To była kompletna klapa – stwierdził. Przyznał, że UTK powinien dokładniej weryfikować możliwości realizacji przewozów. Na razie urząd prowadzi w sprawie spółki RegioJet postępowanie i nie wyklucza nałożenia kar finansowych. ©℗