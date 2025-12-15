Czeskiej firmie Regiojet nie udało się uruchomić w Polsce blisko połowy zapowiadanych połączeń kolejowych, bo nie zdążyła zatrudnić odpowiedniej liczby pracowników i zorganizować bazy serwisowej. PKP Intercity w związku z wcześniejszymi planami Czechów musiała zrezygnować z niektórych połączeń z Warszawy do Krakowa obsługiwanych Pendolino. Regiojet twierdzi, że odwołane pociągi pojawią się na torach 19 stycznia. PKP Intercity chce jednak przejąć od Czechów niewykorzystane teraz sloty. ©℗
