Helikon-Tex i Direct Action zyskają zaplecze rozwoju w WUWA Point

Nowy obiekt o powierzchni ponad 4000 m² pełni funkcję zarówno biura, jak i centrum rozwoju produktu. Na 1600 m² zlokalizowano dział odpowiedzialny za projektowanie, testowanie i wdrażanie nowych rozwiązań do produkcji masowej. Jak podkreśla Prezes firmy Jędrzej Mieszczak, celem jest dalszy rozwój marek własnych oraz zapewnienie wysokiej satysfakcji użytkowników końcowych.

Entire M działa na rynku od lat osiemdziesiątych. Początkowo koncentrowała się na sprzedaży wojskowego demobilu, jednak w 1999 roku rozpoczęła własną produkcję odzieży militarnej i paramilitarnej. Obecnie w ofercie firmy znajdują się m.in. odzież techniczna, umundurowanie, plecaki, obuwie i akcesoria, wykorzystywane zarówno przez służby mundurowe, jak i użytkowników cywilnych.

Otwarcie WUWA Point wpisuje się w strategię rozwoju Entire M, której celem jest dalsze wzmacnianie pozycji rynkowej i poszerzanie działalności na rynkach zagranicznych.