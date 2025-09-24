Czym jest Operacja „Szpej”?

To program modernizacji indywidualnego wyposażenia żołnierza Wojska Polskiego. Obejmuje on praktycznie wszystko: od ubioru od stóp do głów, poprzez kamizelki balistyczne i plate carriery (plate carrier to rodzaj taktycznej kamizelki nośnej, przeznaczonej do przenoszenia ochrony balistycznej ‒ płyt, które zapewniają ochronę przed zagrożeniami takimi jak pociski i odłamki. W odróżnieniu od tradycyjnych kamizelek z miękkimi wkładami plate carrier umożliwia stosowanie twardych płyt, a dzięki systemom MOLLE pozwala na modułowe dopinanie dodatkowego wyposażenia taktycznego – red.), aż po hełmy, broń i elementy niezbędne do jej przenoszenia – magazynki, amunicję. Celem jest nie tylko wymiana zużytego sprzętu, ale stworzenie spójnego systemu, który odpowiada na realne potrzeby żołnierza w różnych warunkach i sytuacjach bojowych.

Na co dzień, gdy słyszymy o modernizacji wojska, w centrum są kontrakty zbrojeniowe z państwową zbrojeniówką. Tymczasem w Operacji „Szpej” dużą rolę mogą odegrać także prywatne firmy. Dlaczego prywatny biznes powinien zostać włączony w ten proces i co może zaoferować polskim żołnierzom?

Firmy prywatne działają na tym rynku od wielu lat, ale z pewnością nie bez znaczenia były zapowiedzi premiera Donalda Tuska związane z repolonizacją zakupów. Kilka dużych prywatnych podmiotów zajmuje się kompleksowym wyposażeniem. Dotąd w Operacji „Szpej” umowy realizowały dwa podmioty – m.in. PSO Maskpol z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Początkowo skupiono się na wymianie hełmów i kamizelek, modernizacja mundurów dopiero rusza. My, jako Entire M, w ramach marek Helikon-Tex i Direct Action dostarczamy pełne systemy: od bielizny, mundurów i odzieży wielowarstwowej – w tym kurtki puchowe i membranowe – po najwyższej jakości sprzęt taktyczny, taki jak plate carriery, pasy czy ładownice. Nasze rozwiązania tworzą kompletny zestaw, który zapewnia komfort, ochronę i funkcjonalność. Wiemy też z licznych opinii i informacji zwrotnych, także oficjalnych, że nasze produkty cieszą się dużym uznaniem. W tym roku realizujemy kolejną już dostawę do JW GROM systemu oporządzenia zbudowaną na platformie SPITFIRE Plate Carrier marki Direct Action.

Pierwsze dostawy w ramach programu dotyczyły hełmów kevlarowych i kamizelek kuloodpornych, czyli podstawowego zabezpieczenia żołnierza na polu walki. Jednak równie istotne są mundury i odzież specjalistyczna, bez których trudno mówić o komforcie czy skuteczności w działaniu. Na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o ten element wyposażenia?

Niestety, dynamika operacji od ogłoszenia w 2024 r. trochę wyhamowała. W branży mówi się o tym otwarcie. Zakupiono już 200 tys. hełmów kevlarowych i 100 tys. kamizelek kuloodpornych, ale wymiana mundurów dopiero rusza. Po ostatnich targach MSPO i rozmowie z ministrem Cezarym Tomczykiem widać jednak, że ten proces ponownie nabiera tempa.

Wciąż brakuje rozwiązań dotyczących odzieży – pasów, mundurów, odzieży ochronnej na każdą pogodę. Żołnierze potrzebują kurtek puchowych i membranowych, poncz chroniących przed deszczem, odpowiednich butów czy rękawic. Przypomnę, że jeszcze w zeszłym roku pojawiały się doniesienia o niedostatkach tak podstawowych elementów jak obuwie czy właśnie kurtki puchowe. Braki w podstawowym wyposażeniu były widoczne choćby wśród żołnierzy na granicy w 2023 r. Dzięki działaniom pełnomocnika ministra obrony narodowej ds. warunków służby wojskowej, Pawła „Navala” Matyńczuka, żołnierze mogą dziś kupować buty we własnym zakresie – pod warunkiem, że są w odcieniach brązu i zakrywają kostkę. To dobre rozwiązanie. Liczymy, że podobnie będzie z innymi akcesoriami: rękawiczkami, okularami, ochronnikami słuchu, celownikami.

Opinii publicznej żołnierz kojarzy się przede wszystkim z mundurem i bronią, ale jego codzienny ekwipunek to znacznie bardziej złożony system. Jak w praktyce wygląda pełne wyposażenie żołnierza?

Nie ma jednego standardu, bo wszystko zależy od rodzaju jednostki i wykonywanych zadań. W uproszczeniu – podstawę powinny stanowić bielizna termoaktywna, mundur polowy, lekkie docieplenie, uniwersalny softshell jako ochrona przed lekkim deszczem i wiatrem, kurtka puchowa i membranowa, buty oraz rękawiczki. Do tego dochodzą odpowiedni hełm, ochronniki wzroku i słuchu, czasem kapelusz czy inne nakrycie głowy. Brakuje natomiast mundurów stricte bojowych i wspominanej odzieży warstwowej odpowiadającej na gwałtowne zmiany temperatury. Ekwipunek to także całe oporządzenie taktyczne, czyli pasy, ładownice, kabury, kamizelki taktyczne i oczywiście odpowiednio oprzyrządowana broń, no i amunicja.

Wielu obserwatorów zastanawia się, czy krajowy przemysł ma wystarczający potencjał, aby w pełni wyposażyć żołnierza – od umundurowania po sprzęt taktyczny. Czy jesteście w stanie zapewnić całość?

Tak. Powstają inicjatywy, które zrzeszają największe firmy, np. w ramach Pracodawców RP, by wspólnie rozmawiać z MON i ze Sztabem Generalnym. Problemem nie jest brak możliwości produkcyjnych, lecz sposób zamawiania. Dziś mamy do czynienia z nieregularnością zamówień – przez pół roku brak zleceń, a potem w jednym kwartale duże przetargi z krótkim terminem dostaw. To destabilizuje produkcję i zatrudnienie. Potrzebne są umowy wieloletnie i zmiany w prawie zamówień publicznych, aby firmy mogły planować moce produkcyjne i utrzymywać kompetencje.

A co z materiałami?

Jeśli specyfikacja jest nowa, potrzeba ok. 12 miesięcy od zamówienia – bo trzeba opracować materiał, wyprodukować go i dopiero potem uszyć z niego umundurowanie. Jeśli materiał jest znany – ten czas jest krótszy. Dlatego tak ważne jest planowanie długofalowe.

Nowością jest tzw. zielona lista, czyli zestaw certyfikowanych produktów dopuszczonych do użycia przez wojsko . Jak pan ocenia ten pomysł?

Uważam to za bardzo dobre rozwiązanie. Firmy muszą same ponieść koszty certyfikacji, co eliminuje podmioty krzaki oferujące sprzęt niewiadomego pochodzenia i wątpliwej jakości. Nasze produkty – zarówno marki Helikon-Tex, jak i Direct Action – od lat są kupowane także prywatnie przez żołnierzy, bo cenią ich jakość i funkcjonalność. Zielona lista to narzędzie znane z armii NATO, np. z USA. Pytanie tylko, czy żołnierze otrzymają budżet na zakupy z tej listy, czy będą musieli płacić sami. Państwo nie powinno zrzucać na nich odpowiedzialności za zakup własnego wyposażenia.

Na modernizację indywidualnego wyposażenia żołnierzy do 2027 r. przewidziano 5 miliardów złotych. Czy te środki wystarczą, by realnie unowocześnić wyposażenie wojska? Czy program będzie kontynuowany?

Mam nadzieję, że nigdy się nie zakończy. Modernizacja wyposażenia indywidualnego to proces ciągły – wielokrotnie podkreślał to szef Sztabu Generalnego, gen. Wiesław Kukuła. Kwota 5 mld zł wydaje się duża, ale w porównaniu z zakupami helikopterów Apache, systemów HIMARS czy czołgów to suma niewielka. Tymczasem jej wpływ na morale, skuteczność i bezpieczeństwo żołnierza jest ogromny.

Żołnierz wyposażony w sprzęt, który współgra z jego potrzebami, może skupić się na zadaniach, zamiast walczyć z mokrym mundurem czy źle działającą ładownicą. Dialog z wojskiem jest dziś najlepszy od lat, choć zawsze można oczekiwać większej przewidywalności i planowania długofalowego. Jeśli do 2027 r. realnie zmodernizujemy umundurowanie i wyposażenie, będzie to sukces odczuwalny przez wszystkich – od szeregowych poprzez korpus podoficerski i oficerski. Natomiast, tak jak wspominałem na wstępie, modernizacja to proces, który wymaga długofalowego planowania i prawdopodobnie ‒ po 2027 ‒ będzie dalej funkcjonował.

Pole walki w ostatnich latach całkowicie się zmieniło. Coraz częściej słyszymy o nowym kierunku: odzieży i umundurowaniu ograniczającym widoczność żołnierza dla noktowizji czy termowizji. Czy polski przemysł pracuje już nad takimi rozwiązaniami?

To bardzo istotny kierunek. Pole walki pełne jest dziś sensorów – satelitów, dronów z kamerami IR i termowizyjnymi. Trzeba ograniczać ślad cieplny i podczerwony żołnierza. Helikon-Tex już w przyszłym roku wprowadzi umundurowanie z powłoką IRR, które czyni żołnierza niewidzialnym w podczerwieni.

W przypadku termowizji czeka nas więcej pracy. Być może rozwiązaniem będą dodatkowe osłony, poncza czy pałatki, jak prezentowane ostatnio przez firmę Miranda. Polski przemysł jest gotów, jeśli tylko otrzyma jasny i długofalowy plan zakupów. To naprawdę kluczowy dla nas element i wierzę w to, że decydenci wkrótce wyjdą nam naprzeciwko.

Jak wygląda łańcuch dostaw, czy tkaniny powstają w Polsce?

Część tak, ale najbardziej zaawansowane technologie – membrany, laminaty czy techniki klejenia szwów – powstają np. na Tajwanie. To globalne centrum innowacji tekstylnych. Jeśli MON zdecyduje, że wszystko ma być produkowane w Europie albo nawet wyłącznie w Polsce, przemysł również sobie z tym poradzi. Mamy kompetencje, by dostarczać pełne rozwiązania. Trzeba tylko jasno określić wymagania i terminy.

Szymon Glonek

Organizator