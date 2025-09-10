Zdrowe miasta i firmy, czyli jak biznes i nauka zmieniają Polskę

Kongres Zdrowe Miasta odbędzie się 30 września w Warszawie. Jego celem jest wypracowaniu rozwiązań i rekomendacji, które przyczynią się do polepszenia jakości życia w miastach oraz zainspirują do działania na szeroką skalę. Program kongresu przewiduje poruszenie całego wachlarza tematów, związanych bezpośrednio ze zdrowiem – ale nie tylko. Cztery bloki tematyczne to: gospodarka i zdrowie, przestrzeń i środowisko, edukacja i społeczeństwo oraz bezpieczeństwo i infrastruktura.

Jak podkreśliła Anna Rulkiewicz, wydarzenie będzie również okazją do zaprezentowania czwartej odsłony Indeksu Zdrowych Miast. W tegorocznej edycji zmodyfikowano metodykę, dla uzyskania jeszcze bardziej precyzyjnych wyników. W ubiegłym roku dodano głos mieszkańców, aby uwzględnić również ich perspektywę i oczekiwania.

Drogowskaz dla pracodawców, jak dbać o pracowników

Absolutną nowością jest pilotażowy Indeks Zdrowych Firm, który objął 30 przedsiębiorstw i ma na celu promowanie pracodawców dbających o swoich pracowników.

– To nie jest ranking, tylko drogowskaz – zaznaczyła Anna Rulkiewicz dodając, że ma on pokazać firmom, jak wzajemnie uczyć się od siebie dobrych praktyk.

Prof. Wachowiak wskazywał, że zdrowie społeczeństwa ma ogromne znaczenie dla gospodarki, a holistyczne podejście do tego zagadnienia, w tym dbanie o zdrowe warunki pracy, przyczynia się do zmniejszenia nakładów na leczenie i absencję chorobową.

Współpraca uczelni i biznesu

Jak mówił podczas rozmowy prof. Wachowiak, dla uczelni współpraca z biznesem ma kluczowe znaczenie w kształtowaniu przyszłych liderów.

Anna Rulkiewicz była pierwszą laureatką Nagrody Gospodarczej SGH, za dokonania, które doprowadziły LUX MED na pozycję lidera prywatnej branży medycznej w Polsce i mają istotny wpływ na rozwój ważnego sektora polskiej gospodarki.