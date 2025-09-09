Pracodawcy odnoszą wymierne korzyści z profilaktyki zdrowotnej

Jak ocenił Artur Białkowski, jest to efekt wzrostu świadomości, że zdrowie pracowników przekłada się na efektywność i kulturę całej organizacji.

Wśród wyzwań, z którymi mierzy się współczesne społeczeństwo, ekspert wymienił zdrowie psychiczne w dobie post-pandemicznej oraz epidemię otyłości. Zaznaczył, że coraz więcej osób pracujących ma nadwagę lub jest otyłych, co stanowi problem, z którym świadomi pracodawcy chcą aktywnie walczyć.

Co korzystnie wpływa na zdrowie

Artur Białkowski opowiedział o programach Medicovera, które łączą medycynę z aktywnością fizyczną, a ich skuteczność potwierdzają badania. Wynika z nich, że 12 miesięcy treningów może wydłużyć życie w zdrowiu o kolejny rok. Co więcej, w grupie objętej programem absencja chorobowa spadła o 36 proc. Jest to wymierna korzyść dla pracodawcy, ponieważ oznacza zwiększoną produktywność i wyższe zyski. Tymi ostatnimi firma może dzielić się z pracownikami, choćby poprzez lepsze programy benefitowe.

Dr Białkowski wspomniał również o najnowszej, dziesiątej edycji raportu Medicovera „Praca, Zdrowie, Ekonomia". Choć szczegóły nie zostały jeszcze opublikowane, ujawnił on, że odsetek osób z nadwagą i otyłością wciąż rośnie. Obecnie blisko 56 proc. pracowników zmaga się z tym problemem.

Dwie pule dla pacjentów

Podczas rozmowy poruszono również kwestię dostępności do lekarzy specjalistów. Dr Białkowski odniósł się do niedawnych doniesień medialnych, wskazując, że Medicover stale pracuje nad poprawą dostępu do świadczeń. Firma zatrudnia coraz więcej lekarzy, wprowadza teleporady, czaty z lekarzami, a także przenosi część zadań na pielęgniarki, by zwiększyć dostępność medyków. Jak mówił przedstawiciel firmy, system umawiania wizyt w Medicoverze ma dwie pule – większą dla pacjentów abonamentowych oraz mniejszą, dedykowaną pacjentom prywatnym.