Nauka i biznes mogą pchnąć polską gospodarkę na nowe tory

Jak powiedział wiceminister, możemy być słusznie dumni z tego, że polska gospodarka stała się 20. na świecie. Jednak dobrze by było, aby nasz rozwój silniej wiązał się z inwestycjami w nowoczesność, niż z konsumpcją. Biznes, jak zaznaczył Marek Gzik, poszukuje nowego otwarcia na świat z pomocą innowacyjnych produktów, technologii i usług.

– I tu wydaje się, że nauka polska ma wiele do zaoferowania – stwierdził.

Młodzi, zdolni, potrzebni Polsce

– Podczas I Narodowego Kongresu „Nauka dla Biznesu” odbyło się ponad 30 paneli dyskusyjnych z udziałem 160 ekspertów reprezentujących świat nauki, biznesu, ale także polityki. Rangę temu wydarzeniu nadał premier Donald Tusk, który otworzył kongres – powiedział Marek Gzik.

Na podstawie kongresowych dyskusji opracowywany jest obecnie raport z udziałem ekspertów, ze szczegółowymi rekomendacjami. Jak ocenił wiceminister nauki, wiele debat dotykało kwestii finansowania, ale bardzo ważną sprawą jest wsparcie i organizacja systemu kształcenia, tak aby przyciągnąć do nauki ludzi młodych, wybitnych.

– Nie możemy dopuścić jako kraj, który ma ambicje dalej dynamicznie się rozwijać, konkurować na rynkach międzynarodowych, do tego, aby powstała luka pokoleniowa – zaznaczył Marek Gzik.

Od bezpieczeństwa do sztucznej inteligencji

Wśród ważnych celów strategicznych jest budowa w Polsce gospodarki opartej na wiedzy.

Jak dokładnie rysują się perspektywy współpracy świata nauki i biznesu? Jakie plany ma rząd i ministerstwo nauki? W jaki sposób na gospodarkę oraz innowacyjność wpływają wyzwania związane z bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem Polski? Co z wykorzystaniem i rozwojem sztucznej inteligencji? Zapraszamy do obejrzenia rozmowy.