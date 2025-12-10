Nauka i biznes mogą pchnąć polską gospodarkę na nowe tory

Jak powiedział wiceminister, możemy być słusznie dumni z tego, że polska gospodarka stała się 20. na świecie. Jednak dobrze by było, aby nasz rozwój silniej wiązał się z inwestycjami w nowoczesność, niż z konsumpcją. Biznes, jak zaznaczył Marek Gzik, poszukuje nowego otwarcia na świat z pomocą innowacyjnych produktów, technologii i usług.

– I tu wydaje się, że nauka polska ma wiele do zaoferowania – stwierdził.

Młodzi, zdolni, potrzebni Polsce

Podczas I Narodowego Kongresu „Nauka dla Biznesu” odbyło się ponad 30 paneli dyskusyjnych z udziałem 160 ekspertów reprezentujących świat nauki, biznesu, ale także polityki. Rangę temu wydarzeniu nadał premier Donald Tusk, który otworzył kongres – powiedział Marek Gzik.

Wiceminister Gzik: warto inwestować w kreatywność studentów
Na podstawie kongresowych dyskusji opracowywany jest obecnie raport z udziałem ekspertów, ze szczegółowymi rekomendacjami. Jak ocenił wiceminister nauki, wiele debat dotykało kwestii finansowania, ale bardzo ważną sprawą jest wsparcie i organizacja systemu kształcenia, tak aby przyciągnąć do nauki ludzi młodych, wybitnych.

Nie możemy dopuścić jako kraj, który ma ambicje dalej dynamicznie się rozwijać, konkurować na rynkach międzynarodowych, do tego, aby powstała luka pokoleniowa – zaznaczył Marek Gzik.

Od bezpieczeństwa do sztucznej inteligencji

Wśród ważnych celów strategicznych jest budowa w Polsce gospodarki opartej na wiedzy.

Jak dokładnie rysują się perspektywy współpracy świata nauki i biznesu? Jakie plany ma rząd i ministerstwo nauki? W jaki sposób na gospodarkę oraz innowacyjność wpływają wyzwania związane z bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem Polski? Co z wykorzystaniem i rozwojem sztucznej inteligencji? Zapraszamy do obejrzenia rozmowy.

JPO