Wiceminister Gzik: warto inwestować w kreatywność studentów

W jaki sposób państwo może wspierać świat nauki i tworzyć ekosystem wspierania innowacji? Między innymi tym mówił wiceszef MNiSW w studiu „Dziennika Gazety Prawnej” podczas I Narodowego Kongresu „Nauka dla biznesu”.

Inwestycja w instytucje to podstawa

- Na pewno bardzo ważne są inwestycje w instytucje, a więc w instytuty badawcze, uczelnie, ponieważ tam się rodzą innowacje. Polscy naukowcy są pod tym względem bardzo kreatywni, ale powinniśmy inwestować w tą kreatywność już na poziomie kształcenia studentów – przekonywał prof. Gzik.

Jak zaznaczył „ci studenci po ukończeniu studiów idą ze swoimi pomysłami do firm i tam inspirują swoich pracodawców do tego, by się otwierać na innowacje.”

Ważne jest również wsparcie instytucji nauki, tak żeby powstawały tam wewnętrzne komórki odpowiedzialne za stymulowanie środowiska, a jeżeli pomysły się pojawiają, żeby podnosić je na wyższy poziom gotowości technologicznej.

Instrumenty finansowe na rzecz wsparcia innowacji

Z drugiej jednak strony bardzo ważne jest, by tworzyć instrumenty finansowe na rzecz wspierania innowacji. Jako źródło środków publicznych idealnie wpisujące się w ten ekosystem wiceminister Gzik wskazał Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. - NCBR jest przykładem, gdzie uruchamiane programy finansują w dużej mierze projekty innowacyjne, a więc te, które mają w sobie duży bagaż ryzyka. Do tego bardzo ważna jest inwestycja w naukę, w innowacje ze strony prywatnych źródeł finansowych, a więc są to różne fundusze, które mają wyspecjalizowane kadry potrafiące doskonale ocenić pomysł – powiedział wiceminister.