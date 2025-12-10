Jednocześnie podkreśla, że na poziomie rządowym i parlamentarnym warto przekonywać polityków o konieczności zmiany prawa tak, by ta współpraca nauki z biznesem była jeszcze na wyższym poziomie.

Polska nauka ma silną pozycję w Unii

- Polska nauka ma bardzo wiele do zaoferowania. Obecność w Unii Europejskiej spowodowała, że nasza laboratoria, infrastruktura naukowo-badawcza zostały bardzo dobrze rozwinięte. Mamy też doskonale wykształconych ludzi - mówi wiceminister.

Przy uczelniach istnieją Centra Transferu Technologii. Ich działanie jest różne. Stąd też wziął się pomysł na projekt „Science for Business”. Dysponuje on budżetem 300 milionów złotych i jego zadaniem wspieranie transferu rozwiązań naukowych do biznesu.

- Zgłosiło się 27 konsorcjów, w skład których wchodzą 84 instytucje nauki polskiej; instytuty badawcze, uczelnie. Wszystkie, które zostały pozytywnie ocenione, uzyskały dofinansowanie. To projekt pięcioletni, w którego ramach wspieramy właśnie te instytucje wewnętrzne na uczelniach i w instytutach badawczych, jakie są odpowiedzialne za transfer – mówi wiceminister.

Środki na szkolenia dla naukowców

Dzięki przekazanym środkom zatrudnieni zostaną brokerzy innowacji. Będzie również dodatkowa pula pieniędzy na szkolenie naukowców w tym, by potrafili nawiązywać współpracę z biznesem. - Projekt jest przykładem tego, co staramy się robić, by poprawiać współpracę, która w jednych ośrodkach wygląda bardzo dobrze, a w innych widzimy, że jeszcze jest dużo do zrobienia. To swego rodzaju inwestycja i widzimy, że jest taka potrzeba – podkreśla wiceminister Gzik.

Jak zaznacza „rząd, państwo polskie są zobowiązane do tego, by tworzyć dobrą atmosferę, znosić bariery, szkolić”, co ma skutkować dalszym dynamicznym rozwojem naszego kraju.

I Narodowy Kongres „Nauka dla Biznesu” ma miejsce w dniach 19-21 listopada 2025 r. w Warszawie.