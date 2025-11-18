Kongres Nauka dla Biznesu rozpoczyna się już 19 listopada

Tematami wiodącymi wydarzenia będą m.in. mechanizmy transferu technologii z ośrodków badawczych do przemysłu, współpraca sektora obronnego z nauką oraz technologie podwójnego zastosowania (wojskowo-cywilne), a także budowanie lokalnych i regionalnych łańcuchów wartości oraz rola ośrodków naukowych w rozwoju nowych ekosystemów biznesowych.

Dwie ścieżki tematyczne „Nauki dla Biznesu”

- Przygotowaliśmy dwie grupy zagadnień. Od strony naukowej patrzymy na współpracę idąc od innowacji przez transfer do rozwoju. Czyli zajmujemy się pomysłem, który pojawia się na uczelniach w głowach naukowców, a następnie jest transferowany do gospodarki i zamieniany na rozwój polskich firm. Druga grupa paneli, przedstawi perspektywę od strony biznesu. Chcemy zyskać inspirację z tego środowiska do tego, by właściwie przygotować to, co ich interesuje – mówi prof. Marek Gzik, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Jednocześnie podkreśla wyjątkowość tego wydarzenia. - Kongres organizowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a więc ma rangę rządową. Liczymy, że w jego trakcie wypracujemy pewne rekomendacje, które zniosą bariery wciąż funkcjonujące na styku nauki z biznesem. Może pojawią się również pewne efekty zachęt z tymi rekomendacjami – dodaje wiceminister.

Obecnie istnieje wiele programów, które mają popularyzować osiągnięcia naukowe wśród biznesu, jednak w tej współpracy ważne jest również wzajemne zaufanie, a to jak przyznaje wiceminister Gzik „buduje się latami”.

Polska szybko się rozwija, ale może jeszcze szybciej

- Ostatnie 35 lat bardzo dobrze spożytkowaliśmy. Nasz kraj rozwija się na poziomie 3,5 proc. w relacji do PKB. Jesteśmy 20-tą gospodarką świata. To pokazuje, że nasz biznes jest bardzo silny i dobrze sobie radzi, ale widzimy również to, że aby sprostać kolejnym wyzwaniom, wyzwaniom, jakie stoją przed naszym krajem, polska gospodarka musi się zmieniać w kierunku bardziej innowacyjnej – mówi wiceminister.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat kwoty, które firmy inwestują w naukę celem wypracowania nowych produktów, usług czy technologii uległy podwojeniu. - Czy to już jest poziom, który nas satysfakcjonuje? Nie. Polska nauka ma wciąż bardzo wiele do zaoferowania – dodał.

Podał jednocześnie kilka przykładów bardzo udanej współpracy, między instytutami badawczymi a przemysłem. Są to projekty finansowane przede wszystkim ze środków Narodowego Centrum Badań Rozwoju. - Ostatnio głośno było o projekcie BORSUK, który zakończył się wdrożeniem i sprzedażą bojowych wozów piechoty dla polskiej armii. Mieliśmy tu uczelnie – m.in. Wojskową Akademię Techniczną, biznes - Polską Grupę Zbrojeniową. Podobnie było w przypadku armato-haubicy KRAB, rakiety Piorun, czy karabinków GROT – mówi wiceminister Gzik.

Wśród zaproszonych na I Narodowy Kongres „Nauka dla Biznesu” gości są m.in. rektorzy najbardziej rozwiniętych polskich uczelni technicznych, przedstawiciele instytutów badawczych, państwowych instytucji finansujących rozwój nowatorskich rozwiązań, firm oraz samorządów.

Nauka chętnie wysłucha potrzeb biznesu

Według wiceministra Marka Gzika, rozwój współpracy między nauką a biznesem to proces interaktywny. - Z jednej strony nauka pokazuje – zobaczcie, mamy pomysły, potencjał i możliwości realizacji badań, rozwiązywania różnych problemów, tylko powiedzcie, drogi biznesie, jakie macie oczekiwania? – stwierdza. A rola biznesu polega na wyartykułowaniu potrzeb, tak by gospodarka na tym korzystała.

I Narodowy Kongres „Nauka dla Biznesu” odbędzie się w dniach 19–21 listopada 2025 r. w centrum EXPO XXI w Warszawie. Wydarzenie jest organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, a Komitet Honorowy tworzą przedstawiciele rządu i kluczowych resortów, w tym m.in. Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej Partnerem strefy wystawienniczej jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nad merytorycznym kształtem wydarzenia czuwa Rada Programowa z udziałem liderów nauki i biznesu, której przewodniczy prof. Marek Gzik, sekretarz stanu w MNiSW.