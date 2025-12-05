Cyfryzacja oznacza liczne korzyści, ale trzeba mieć plan

W czym pomagają technologie cyfrowe

Jak mówił Maciej Zieliński, cyfrowe technologie mogą pomóc przedsiębiorcom skrócić „time to market”, czyli umożliwić wejście z produktem czy nowym rozwiązaniem na rynek wtedy, kiedy ono jest potrzebne, a nie za rok czy dwa. Dają możliwość modelowania i wdrażania w świecie rzeczywistym tego, co udało się uzyskać w świecie wirtualnym.

„Dzięki cyfryzacji i symulacjom, na przykład w odniesieniu do sieci energetycznej, możemy w przedsiębiorstwie znacząco zmniejszyć zużycie energii. Różne badania pokazują, że oszczędności sięgają nawet 40 proc. To oznacza, że możemy realnie ograniczać zużycie energii, wyraźnie poprawić bilans, a jednocześnie pozytywnie wpływać na środowisko– stwierdził. Zaznaczył przy tym, że cyfryzacja przedsiębiorstwa – niezależnie od jego profilu – wymaga spójnej i dobrze przemyślanej strategii.

– Musimy mieć tak zwaną mapę drogową, jak cyfryzować swoje przedsiębiorstwo – czy to energetyczne, czy wodociągowe, produkcyjne, czy transportowe. Musimy tworzyć cyfrowe bliźniaki wszystkich procesów – podkreślił prezes Siemens Polska.