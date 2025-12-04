Cele Skarbu Państwa, firm i gospodarki się pokrywają

Rola spółek, w których obecne jest państwo, w konkurencyjnej gospodarce, była jednym z tematów poruszanych podczas wydarzenia w Krakowie.

– Jesteśmy spółką z udziałem Skarbu Państwa, ale też notowaną na giełdzie. Musimy dbać o wszystkich naszych interesariuszy, czyli akcjonariuszy, pracowników, firmy współpracujące. Naszym celem jest bez wątpienia wspieranie gospodarki – powiedział Michał Sobolewski, podkreślając, że cele zarówno Skarbu Państwa, jak i banku wcale nie muszą być sprzeczne.

Obronność, transformacja, innowacje

W jego ocenie rząd jest patrząc z tej perspektywy trendsetterem, kreującym trendy, za którymi automatycznie podążają klienci.

– A naszą rolą jest robić wszystko, żeby podążać za naszymi klientami – podkreślił wiceprezes PKO BP.

Wskazał przy tym na obszary, w których bank chce być aktywny, istotne również z punktu widzenia państwa.

– Pierwszy obszar to sprawa oczywista, związana z sytuacją na Ukrainie i na naszej wschodniej granicy. To jest obronność. Wiemy, że duże środki są przeznaczane na ten cel, a tam, gdzie są inwestycje, rodzą się potrzeby naszych klientów. Jesteśmy obecni, wspieramy Polską Grupę Zbrojeniową czy inne firmy, które w tym sektorze operują – mówił Sobolewski.

Drugi ważny obszar działalności to wspieranie transformacji energetycznej.

– Wiemy, że koszty energii w naszym kraju są dosyć wysokie, wiemy, że musimy zdywersyfikować źródła energii. Wspieramy przedsiębiorstwa oraz różnego rodzaju projekty w tym obszarze. To są zarówno projekty małe, jak i farmy wiatrowe na Bałtyku – wskazał Michał Sobolewski.

Mówił też o wspieraniu innowacji.

– We wszystkich tych obszarach jesteśmy obecni. Cele państwa, naszego współwłaściciela, i cele banku mogą więc być zbieżne – podsumowywał.