Totalizator Sportowy wspiera cele społeczne, zyski z nielegalnych gier mogą płynąć do Rosji

Jak zaznaczył Mariusz Rzeczkowski, Totalizator Sportowy wspiera nie tylko sport, ale także kulturę, zdrowie czy społeczeństwo obywatelskie.

– Funkcjonujący w Polsce model gier na pieniądze od dawna zakładał, że gry na pieniądze będą generowały przychody, które finalnie będą wracać do społeczeństwa – mówił Mariusz Rzeczkowski.

W ubiegłym roku w podatkach i dopłatach Totalizator Sportowy przekazał do budżetu państwa blisko 5 mld zł, w tym roku będzie to jeszcze większa kwota.

Nielegalny hazard

Przedstawiciel Totalizatora Sportowego mówił również o tym, co wiąże się z nielegalnie prowadzonymi grami.

Przestępczość hazardowa to przede wszystkim kasyna online. Jak wskazał Mariusz Rzeczkowski, jest ona możliwa dzięki swobodnym przepływom finansowym między graczami a operatorami oferującymi gry niezgodne z polskim prawem oraz reklamie sprawiającej wrażenie, że gra jest legalna. Przedstawiciel Totalizatora Sportowego uczulał, że jeśli ktoś widzi reklamę kasyna online, to na pewno jest ono nielegalne, bo takich kasyn reklamować w Polsce nie wolno. – Bardzo często jurysdykcją dla takiego podmiotu jest Curacao, Cypr lub Malta, a beneficjenci rzeczywiści ulokowani są w Rosji i na Białorusi, więc możemy podejrzewać, na co przeznaczane są środki z takich nielegalnych gier – stwierdził Mariusz Rzeczkowski.

