Sieć Badawcza Łukasiewicz: czas na zbrojeniówkę

Hubert Cichocki, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz był podczas I Narodowego Kongresu „Nauka dla biznesu” gościem studia „Dziennika Gazety Prawnej”.

– Co do zasady mniej koncentrujemy się na badaniach podstawowych, a bardziej na tych o wyższym poziomie gotowości technologicznej, takich, które mogą stanowić podstawę przyszłego transferu technologii, wdrożenia do gospodarki, wdrożenia do produkcji - mówił.

Transfer technologii różny w różnych obszarach

Zaznaczył przy tym, że sposób transferu technologii do gospodarki jest różny w różnych branżach. - Trochę inaczej wygląda w przypadku wielkiej chemii, inaczej w przypadku obronności i bezpieczeństwa, biznesu zbrojeniowego, a jeszcze inaczej w przypadku branż, które dopiero wzrastają, jak na przykład branża produktów i usług kosmicznych – wskazał prezes.

Zbrojeniówka rośnie w sposób wykładniczy

W ciągu ostatnich dwóch lat Sieć Badawcza Łukasiewicz bardzo mocno skoncentrowała swoją aktywność i zasoby na rzecz budowy polskiej branży zbrojeniowej. – Obserwujemy na żywo moment, kiedy cała branża rośnie w sposób wykładniczy. Nasze prace badawcze koncentrujemy obecnie na przedsiębiorstwach branży zbrojeniowej. Bardzo duża część projektów, które realizujemy z pieniędzy publicznych, a więc około 40 proc. to projekty, które wprost są dedykowane dla przedsiębiorstw branży zbrojeniowej - mówił. Sieć stara się włączyć do tych projektów jak największą liczbę swoich instytutów.