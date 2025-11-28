Badania, rozwój, innowacje muszą zmieniać Polskę

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to jeden najważniejszych polskich podmiotów działających w obszarze współpracy nauki z biznesem. - Stworzyliśmy cztery kierunki strategiczne: szeroko rozumiane zdrowie publiczne, odmienianą przez wszystkie przypadki cyfryzację, transformację energetyczną oraz bezpieczeństwo i obronność – wyliczał prof. Małachowski w studiu „Dziennika Gazety Prawnej”.

To oznacza, że naukowcy zajmujący się tymi zagadnieniami mogą liczyć na wsparcie skutecznie aplikować o dofinansowanie. Przy czym pożądane są projekty interdyscyplinarne, a nie jednotematyczne.

NCBiR po metamorfozie jest bardziej przyjazny

Szef NCBiR podkreślał podczas I Narodowego Kongresu „Nauka dla biznesu”, że instytucja ta przeszła metamorfozę i stara się, by sam proces aplikowania o środki był jak najbardziej przyjazny.

- Jeżeli chcemy łączyć światy nauki i biznesu, musimy budować ten proces na mocnych podstawach: naukowych, merytorycznych, ale też umiejętności zorganizowania ekosystemu innowacji, czyli budowania wiarygodności pomiędzy jednym i drugim partnerem – mówił prof. Małachowski.

Jak dodał, nawet jeżeli naukowiec nie wie, jak współpracować z biznesem, to NCBiR ma narzędzia odpowiednio go wspierające. - Mamy spółki, które wspomagają działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ich zadaniem jest by osoby, które mają ciekawe pomysły, wyłonić i wspierać finansowo na etapach wczesnego rozwoju tych rozwiązań. Na późniejszych etapach również przedstawiamy i zapewniamy możliwość komercjalizacji, wsparcia naszym funduszem- wyjaśnił.

18 lat NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to instytucja ekspercka, wyspecjalizowana we wspieraniu działalności innowacyjnej, prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych przez polskich przedsiębiorców i naukowców. Przez niemal 18 lat działalności wsparła blisko 20 tys. beneficjentów.