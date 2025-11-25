Kraków na ścieżce rozwoju gospodarczego

– Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Krakowie to ponad 100 tysięcy osób, skupionych w krakowskich centrach usługowych. To bardzo silny motor napędowy – podkreślił Jacek Liguziński, dyrektor wydziału ds. przedsiębiorczości i innowacji w krakowskim magistracie, podczas kongresu Open Eyes Economy Summit.

– Bardzo jesteśmy z tego dumni. Możemy rzeczywiście tutaj świecić przykładem i dawać radę innym miastom, w jaki sposób to robić – dodał podczas rozmowy w studiu Dziennika Gazety Prawnej.

Jego zdaniem ten sukces to wypadkowa kilku działań, które miasto podejmowało w ostatnich latach. Jednym z nich jest tworzenie przyjaznej atmosfery do rozwoju biznesu.

Nowe tereny inwestycyjne

Jak mówił dyrektor Liguziński, miasto myśli o dywersyfikacji portfela inwestycji, która zapewni stabilność na kolejne lata.

– Z uwagi na to, gdzie się znajdujemy i w jaki sposób nasza mapa się kształtuje pod kątem dostępnych terenów inwestycyjnych, miasto ma bardzo ambitne plany rozwoju terenów w Nowej Hucie, gdzie chcielibyśmy utworzyć strefę aktywności gospodarczej – powiedział, dodając, że pierwsze działania zostały już podjęte. Przykładem jest podpisanie umowy na utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego w Ruszczy. Na nowe projekty inwestycyjne będzie czekało 240 tysięcy metrów kwadratowych.

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy.