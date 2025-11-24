Rośnie ruch lotniczy w Polsce, inwestycje podtrzymają ten trend

Gość studia Dziennika Gazety Prawnej na kongresie Open Eyes Economy Summit 2025 mówił o tym, co czeka polskie lotniska w najbliższych latach i jak ważna była zmiana inwestora (z zagranicznego na polski kapitał) dla Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Ruch lotniczy bije kolejne rekordy

Jak powiedział Adam Sanocki, najbliższe 10 lat będzie kluczowe dla rozwoju polskiej branży lotniczej.

– Im lepiej je wykorzystamy, tym mocnej zapiszemy się na rynku europejskim – stwierdził członek zarządu PPL. Podkreślał, że już teraz ruch lotniczy w Polsce rośnie 3,5-krotnie szybciej niż w innych krajach europejskich i ten rok będzie rekordowy pod względem liczby obsłużonych pasażerów (ponad 60 milionów)

Rekordowe – na poziomie ponad 51 mld złotych – są także inwestycje w polskie lotniska.

– A wszystko po to, by – jak pokazują dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego – w roku 2040 odprawiać w naszym kraju ponad 120 milionów pasażerów, czyli dwa razy tyle, co obecnie – podkreślał Adam Sanocki.

Ok. 9 mld złotych to inwestycje praktycznie we wszystkie lotniska w Polsce, także Lotnisko Chopina, natomiast większość z kwoty 51 mld zł pójdzie na budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego.

CPK w polskich rękach

Adam Sanocki przypomniał, że na mocy podpisanego rok temu listu intencyjnego PPL przejmują 49 proc. udziałów w spółce CPK, a zagranicznego inwestora zastąpiono polskim kapitałem. Efektem tego będą w przyszłości zyski dla polskiej gospodarki. W ocenie Adama Sanockiego przy poprzednich założeniach CPK ,los polskich portów regionalnych, zatrudniających w sumie 7 tys. osób, stał pod dużym znakiem zapytania.

– Wszystkie lotniska w Polsce mają ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju. Skumulowany wpływ spółek zarządzających 15 lotniskami to prawie 58 miliardów złotych i ponad 500 tysięcy miejsc pracy – podkreślił członek zarządu PPL.