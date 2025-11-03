Cykl konferencji pokazał praktyczne oblicze transformacji firm

– Spotkaliśmy się w Warszawie, aby podsumować cykl konferencji, do których zaprosiliśmy przedstawicieli mBanku i mLeasingu, z udziałem Forum Odpowiedzialnego Biznesu i ekspertów z Forum Energii – mówi Aneta Fusiara, ekspertka z Departamentu Zrównoważonych Finansów w mBanku. Celem cyklu obejmującego siedem miast – rozpoczętego w połowie czerwca w Poznaniu – była wymiana opinii i doświadczeń na temat transformacji i dekarbonizacji, a także możliwości wsparcia oraz finansowania tej strategicznej zmiany przez mBank i mLeasing.

Finansowanie zmian w firmach

Finałową odsłonę cyklu konferencji otworzyli w Warszawie Ilona Garanty, Dyrektorka Zarządzająca ds. Analiz i Rozwoju Biznesu bankowości korporacyjnej mBanku, oraz Cezary Raczyński, prezes zarządu mLeasingu. Oboje zasiedli do dyskusji, prowadzonej przez Magdalenę Andrejczuk, Dyrektorkę Departamentu Zrównoważonych Finansów mBanku, oraz Sebastiana Zientarę, Dyrektora Departamentu Aktywów Zielonych w mLeasingu.

– Wspieramy transformację przedsiębiorstw, zarówno poprzez finansowanie ich obrotu, jak i poprzez udzielanie kredytów inwestycyjnych na przykład na poprawę efektywności energetycznej. Aby skorzystać z preferencyjnych warunków, przedsiębiorstwa przedstawiają nam informacje dotyczące transformacyjnego charakteru inwestycji lub – w przypadku finansowania obrotu - przedstawiają wyznaczone własne cele klimatyczne i realizowane plany dekarbonizacji – wyjaśnia Ilona Garanty.

W agendzie warszawskiej konferencji znalazła się – wzorem wcześniejszych edycji – prezentacja Marcina Dusiło, kierownika projektu transformacji przemysłu w Forum Energii.

– Ścieżka dekarbonizacji w dużej mierze zależy od konkretnej branży. Dwie firmy polskie mogą być od siebie bardziej odległe niż na przykład cały przemysł polski i hiszpański– mówi Marcin Dusiło.

Zrównoważony rozwój czynnikiem sukcesu

Tradycyjnie interesujący przebieg miał panel dyskusyjny z udziałem przedsiębiorców, którzy wymieniali się własnymi doświadczeniami i opowiadali o planach rozwoju. W rozmowie prowadzonej przez dr Agatę Rudnicką, dyrektorkę ds. zarządzania wiedzą w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, związaną także naukowo z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, wzięli udział przedstawiciele firm reprezentujących różne sektory rynku. Byli to: Sylwia Jedyńska, Sustainability Manager w Group One, Artur Majsterek, Advisory Board Member w A&A Holding, Szymon Jarosz, doradca zarządu w D&R Dispersions and Resins, Robert Zdanowski, CFO w firmie MAGO a także Sonia Buchholtz, dyrektorka programu finansowanie transformacji i przemysł w Forum Energii. Jak pokazała dyskusja, choć firmy funkcjonują w odmiennych sektorach – od chemii i produkcji po komunikację i nieruchomości – łączy je wspólny mianownik: zrównoważony rozwój jako narzędzie konkurencyjności.