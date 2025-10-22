Niska świadomość zdrowotna Polaków to realne koszty dla gospodarki

Jak podkreśla Agnieszka Kępińska-Sadowska, dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej w regionie CEE w firmie Haleon, sektor prywatny jest gotowy, by aktywnie uczestniczyć w tej zmianie.

– Mówimy o bardzo wielu praktycznych programach profilaktycznych, których również jako przedstawiciel i producent leków OTC chcemy być częścią –deklaruje.

Wartość edukacji prozdrowotnej

Jak dodaje, kluczowym problemem, który wciąż pozostaje niedoceniany, jest ekonomiczny wymiar braku edukacji prozdrowotnej.

– Nadal nie doceniamy aspektu ekonomicznego profilaktyki. Jest to szalenie istotne – wskazuje Agnieszka Kępińska-Sadowska i przywołuje twarde dane pochodzące z międzynarodowego raportu „Health Inclusivity Index”. Badanie, obejmujące 40 rynków, analizuje m.in. dostęp obywateli do rzetelnej wiedzy o zdrowiu. Jak w tym zestawieniu wypada Polska?

– Tutaj nie ma zdziwienia, ponieważ nadal mogłoby być lepiej – komentuje Agnieszka Kępińska-Sadowska.

Wniosek jest bolesny, ale prosty: niska wiedza o zdrowiu przekłada się wprost na wyższe koszty opieki zdrowotnej, które obciążają zarówno budżet państwa, jak i pracodawców.

Profilaktyka na coraz szerszą skalę

Zdaniem Agnieszki Kępińskiej-Sadowskiej receptą jest pilne postawienie na systemową prewencję i efektywne skalowanie tych działań, które już dziś przynoszą rezultaty.

– Musimy być tam, gdzie są nasi pacjenci. Poziom wiedzy, zaczynając od nawyków, od szkół i od młodzieży, jest cały czas niewystarczający – zaznacza ekspertka. – Realizowanie działań profilaktycznych na coraz szerszą skalę jest w naszej misji i naszej społecznej odpowiedzialności – podsumowuje.