Natalia Gadacz, IKEA: Utalentowani kandydaci wybierają pracodawców zapewniających równe szanse i równe płace za taką samą pracę

Menedżerka IKEA – firmy wyróżnionej właśnie Certyfikatem Równości Płac Dziennika Gazety Prawnej (CRP DGP) – podkreśliła, że niedopuszczanie do nierówności wymaga dużo szerszych - strategicznych i systemowych – działań. – Chodzi m.in. o zapewnienie równego dostępu do rozwoju, w tym szkoleń, wprowadzenie obiektywnych zasad oceny pracy i wynagradzania za nią, ale także bardzo dogłębnego badania przyczyn powstania nierówności – akcentowała Natalia Gadacz.

Wizja i wartości w praktyce

Menedżerka IKEA mówiła na EFNI, że w jej organizacji inkluzywne środowisko pracy, równość szans, w tym także równość wynagrodzeń, są po prostu przejawem realizacji wizji opartej na wartościach w praktyce. - Naszą wizją jest tworzenie lepszych warunków codziennego życia dla wielu ludzi. I mężczyzn, i kobiet – wyjaśniła.

Przyznała przy tym, że takie podejście i działanie daje także korzyści biznesowe: na coraz trudniejszym dla pracodawców rynku pracy, w obliczu wyzwań demograficznych , utalentowani kandydaci wybierają coraz częściej pracodawców kierując się właśnie wartościami i spójnością w stosowaniu tych wartości.

- Poprzez nasze działania budujemy więc swoją przewagę konkurencyjną, a jednocześnie wzmacniamy zaangażowanie pracowników oraz zaufanie klientów pokazując, że misję tworzenia lepszych warunków życia realizujemy nie tylko poprzez nasze produkty, ale też poprzez zabieranie głosu w społeczeństwie, wspieranie zmian, w które wierzymy – wyjaśniła Natalia Gadacz.

IKEA z Certyfikatem Równości Płac Dziennika Gazety Prawnej

Menedżerka IKEA podkreśliła, że pracownicy mogą wcielać w życie wartości, w które wierzą. - Udział w certyfikacji równych płac i zdobycie CRP DGP pokazuje, że po pierwsze nasza długoletnia praca zdaję egzamin, ale po drugie - mamy świetną okazję podzielić się naszymi praktykami i inspiracją z innymi przedsiębiorstwami – skwitowała Natalia Gadacz.

