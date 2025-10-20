Prezes ARP S.A. wspomniał o tegorocznych międzynarodowych targach Expo w Osace, gdzie polskie firmy cieszyły się szerokim zainteresowaniem ze strony zwiedzających.

Partnerzy na całym świecie

– Polscy przedsiębiorcy mają już dostęp do potencjalnych partnerów z Niemiec czy Francji. Jeśli powinniśmy otwierać się na nowe kierunki, to najlepiej na te nieoczywiste. Ostatnie lata pokazały jak ważne dla polskiego przemysłu są kontakty w Bośni i Hercegowinie, Indiach czy właśnie Japonii – powiedział. Dodał jednocześnie, że państwo powinno wspierać krajowy biznes do otwarcia się na takie rynki.

Zielone światło dla polskich firm

Polska jest chwalona w krajach NATO i Unii Europejskiej za to, że poważnie podeszła do kwestii zagrożenia ze strony Rosji i znacznie zwiększyła udział wydatków na armię w budżecie. Zdaniem Bartłomieja Babuśki, ten ogrom pieniędzy będzie jednym z ważniejszych kół zamachowych polskiej gospodarki. Czy odnajdzie się w tym polski biznes, także prywatny?

– Oczywiście, że tak. ARP S.A. ma unikalne doświadczenie prowadzenia partnerstw publiczno-prywatnych. Nigdy w naszej historii nie wiązało się to z żadnym skandalem. Korzystamy z ponad 30 lat doświadczenia i jako ARP S.A. mamy zamiar łączyć zapotrzebowanie państwa z ofertą krajowych firm. Działamy w pełnym porozumieniu z Polską Grupą Zbrojeniową, jednocześnie znajdując szansę dla wiodących, innowacyjnych polskich firm prywatnych – powiedział prezes ARP S.A..

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy.